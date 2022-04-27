Производитель дронов DJI приостанавливает деятельность в России и Украине

Китайский производитель потребительских и промышленных дронов DJI заявил о прекращении деятельности на территории Украины и России. О таком решении в компании объявили 26 апреля.

Временный выход китайской DJI с рынков двух стран объяснили довольно неоднозначно. В официальном пресс-релизе говорится, что такое решение связано с "внутренней переоценкой требований соответствия".

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Заявление DJI

В сообщении компании отметили, что DJI взаимодействует с клиентами, партнерами и другими заинтересованными сторонами по приостановке всех деловых сделок на территории двух стран.

DJI осуществляет внутреннюю переоценку требований соответствия в различных юрисдикциях. В ожидании текущей проверки DJI временно приостановит всю свою деятельность в России и Украине.

– говорится в пресс-релизе компании.

Что известно о DJI Китайская частная компания, которая занимается производством квадрокоптеров, микроконтроллеров и видеооборудования. Является одним из первопроходцев и лидером рынка летательных аппаратов, инноватором в области дронов, контроллеров для БПЛА и оборудования для стабилизации видеосъемки.

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