Стартап Skydio, который занимается разработкой автономных дронов, привлек 170 миллионов долларов. Это произошло в раунде D от Andreessen Horowitz и других инвесторов.

Компанию оценили более чем 1 миллиард долларов. В раунде приняли участие несколько инвесторов, а возглавил венчурный фонд Andreessen Horowitz.

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Другие инвесторы, которые участвовали в серии D:

Lines Capital;

Next47;

IVP;

UP.Partners.

Напомним, что в июле 2020 Skydio объявила о финансировании серии C в размере 100 миллионов долларов. Тогда Skydio представила свой первый специализированный беспилотник для корпоративных клиентов – Х2.

Skydio представила свой первый специализированный беспилотник Х2: видео

Также известно, что автономные возможности дебютного дрона Skydio R1 были высоко оценены. Добавим, что R1 может отслеживать свою цель и снимать ее. При этом он избегает препятствий без какого-либо вмешательства человека.