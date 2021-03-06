Производитель автономных дронов Skydio привлек 170 миллионов долларов
Стартап Skydio, который занимается разработкой автономных дронов, привлек 170 миллионов долларов. Это произошло в раунде D от Andreessen Horowitz и других инвесторов.
Источник:TechCrunch
Компанию оценили более чем 1 миллиард долларов. В раунде приняли участие несколько инвесторов, а возглавил венчурный фонд Andreessen Horowitz.
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Другие инвесторы, которые участвовали в серии D:
- Lines Capital;
- Next47;
- IVP;
- UP.Partners.
Напомним, что в июле 2020 Skydio объявила о финансировании серии C в размере 100 миллионов долларов. Тогда Skydio представила свой первый специализированный беспилотник для корпоративных клиентов – Х2.
Skydio представила свой первый специализированный беспилотник Х2: видео
Также известно, что автономные возможности дебютного дрона Skydio R1 были высоко оценены. Добавим, что R1 может отслеживать свою цель и снимать ее. При этом он избегает препятствий без какого-либо вмешательства человека.
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