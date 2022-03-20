Программа поддержки бизнеса: в ОП рассказали об уменьшении налогов и режиме "открытой таможни"
20 марта 2022 , 19:05Читати новину українською
В Украине разработали комплексную программу поддержки бизнеса в условиях войны. В Офисе Президента рассказали об уменьшении налогов и режиме "открытой таможни".
Детали о программе поддержки бизнеса рассказал в видеообращении заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма, сообщает 24 канал.
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Комплексная программа поддержки бизнеса
По поручению президента мы разработали комплексную программу поддержки бизнеса в Украине для того, чтобы предприятия постепенно возобновляли свою работу, чтобы сохраняли и создавали новые рабочие места,
– отметил Шурма.
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