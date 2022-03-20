Детали о программе поддержки бизнеса рассказал в видеообращении заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма, сообщает 24 канал.

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Комплексная программа поддержки бизнеса

По поручению президента мы разработали комплексную программу поддержки бизнеса в Украине для того, чтобы предприятия постепенно возобновляли свою работу, чтобы сохраняли и создавали новые рабочие места,

– отметил Шурма.

Он добавил, что при разработке программы сосредоточились на элементе налоговой реформы – внедрили упрощенную систему налогообложения. Бизнес с оборотом до 10 миллиардов может перейти на систему и уплачивать вместо налога на добавленную стоимость и налог и прибыль только налог с оборота в размере 2%, что является одним из самых низких налогов в мире.

Вторая задача – наполнение бизнеса ликвидностью и средствами. "Мы разработали программу поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы бизнес мог получить кредиты до 60 миллионов гривен почти под 0% ставки в период военного положения и под 5% после его отмены", – добавил представитель ОП. Это позволит бизнесу получить оборотные деньги и перезапустить свою работу.

Сосредоточились также на упрощении разрешительных процедур и проведении проверок. "На период военного времени останавливают почти все проверки", – сообщил Шурма. 95% всех разрешительных документов переводится в декларативную форму. Это значит, что для получения разрешения теперь достаточно просто подать заявку.

Кроме того, работают над упрощением пересечения границы. Ведь нужно наполнять полки магазинов товарами, в первую очередь продуктами. Поэтому был создан режим "открытой таможни". С территории Евросоюза автомобили без остановки смогут проезжать на территорию Украины без уплаты дополнительных налогов.

Обращение заместителя главы ОП Ростислава Шурмы: смотрите видео