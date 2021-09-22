Что мешает украинскому бизнесу развиваться и какие у него перспективы: интересный опрос

Американская торговая палата в Украине (ACC) провела опрос среди 100 руководителей и топ-менеджеров компаний-членов палаты. Он имеет целью ознакомить с современными бизнес-трендами, инвестиционным климатом, понять основные проблемы и препятствия для ведения бизнеса, а также определить ключевые приоритеты деятельности украинского правительства.

Опрос "Бизнес-климат в Украине: пост-пандемический горизонт" проходил с 25 августа по 15 сентября 2021 года. Респонденты спрогнозировали доход, количество работников и инвестиции их компаний, а также назвали главные препятствия, которые мешают бизнесу в Украине развиваться.

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Что известно об Американской торговой палате

Американская торговая палата в Украине (ACC) – одна из самых активных и влиятельных общественных неприбыльных организаций, объединяющая крупнейшие компании из более 50 стран мира, которые работают в Украине. ACC выступает голосом крупных инвесторов, работающих на территории нашего государства, а также привлекает новых инвесторов на отечественный рынок.

Результаты опроса

Финансы и инвестиции

90% представителей бизнес-сообщества дают оптимистичный прогноз относительно финансового состояния своих компаний на конец 2021 года:

62% достигнут запланированных финансовых результатов;

28% достигнут большего, чем было запланировано;

10% заявляют, что не смогут достичь желаемых финансовых показателей.

Респонденты также спрогнозировали доход, количество работников и инвестиций их компаний на конец 2021 года:

59% опрошенных указали на увеличение доходов, а 5% прогнозируют уменьшение прибыли;

52% отметили, что количество работников в их компании остается неизменным, когда 42% планируют увеличить количество работников;

35% прогнозируют рост инвестиций, а 10% – уменьшение.

По сравнению с 2020 годом, 65% членов палаты отмечают увеличение доходов, 46% – увеличение количества работников, а 37% – рост инвестиций.

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Приоритеты, проблемы и беспокойство

93% представителей бизнес-сообщества отметили, что проведение эффективной судебной реформы, верховенство права, справедливое правосудие и искоренение коррупции – это главный приоритет для правительства Украины для экономического роста, улучшения бизнес-климата и привлечения прямых иностранных инвестиций.

Среди других важных стратегических шагов опрошенные назвали:

обеспечение справедливой, равноправной, прозрачной налоговой политики и честной конкуренции ( 52% );

); обеспечение макроэкономической стабильности и продолжение сотрудничества с МВФ ( 26% );

); предсказуемость нормативно-правовой среды для инвесторов ( 23% );

); усиление защиты инвестиций и прав собственности (21%).

Больше всего препятствий для деятельности и развития бизнеса в Украине, по мнению респондентов, создают:

суды – 56%;

правоохранительные органы – 32%;

олигархи – 28%;

налоговые органы – 28%.

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Большое беспокойство в топ-менеджеров и руководителей предприятий в течение следующих шести месяцев вызывают: