Опрос "Бизнес-климат в Украине: пост-пандемический горизонт" проходил с 25 августа по 15 сентября 2021 года. Респонденты спрогнозировали доход, количество работников и инвестиции их компаний, а также назвали главные препятствия, которые мешают бизнесу в Украине развиваться.
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Что известно об Американской торговой палате
Американская торговая палата в Украине (ACC) – одна из самых активных и влиятельных общественных неприбыльных организаций, объединяющая крупнейшие компании из более 50 стран мира, которые работают в Украине. ACC выступает голосом крупных инвесторов, работающих на территории нашего государства, а также привлекает новых инвесторов на отечественный рынок.
Результаты опроса
Финансы и инвестиции
90% представителей бизнес-сообщества дают оптимистичный прогноз относительно финансового состояния своих компаний на конец 2021 года:
- 62% достигнут запланированных финансовых результатов;
- 28% достигнут большего, чем было запланировано;
- 10% заявляют, что не смогут достичь желаемых финансовых показателей.
Респонденты также спрогнозировали доход, количество работников и инвестиций их компаний на конец 2021 года:
- 59% опрошенных указали на увеличение доходов, а 5% прогнозируют уменьшение прибыли;
- 52% отметили, что количество работников в их компании остается неизменным, когда 42% планируют увеличить количество работников;
- 35% прогнозируют рост инвестиций, а 10% – уменьшение.
По сравнению с 2020 годом, 65% членов палаты отмечают увеличение доходов, 46% – увеличение количества работников, а 37% – рост инвестиций.
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Приоритеты, проблемы и беспокойство
93% представителей бизнес-сообщества отметили, что проведение эффективной судебной реформы, верховенство права, справедливое правосудие и искоренение коррупции – это главный приоритет для правительства Украины для экономического роста, улучшения бизнес-климата и привлечения прямых иностранных инвестиций.
Среди других важных стратегических шагов опрошенные назвали:
- обеспечение справедливой, равноправной, прозрачной налоговой политики и честной конкуренции (52%);
- обеспечение макроэкономической стабильности и продолжение сотрудничества с МВФ (26%);
- предсказуемость нормативно-правовой среды для инвесторов (23%);
- усиление защиты инвестиций и прав собственности (21%).
Больше всего препятствий для деятельности и развития бизнеса в Украине, по мнению респондентов, создают:
- суды – 56%;
- правоохранительные органы – 32%;
- олигархи – 28%;
- налоговые органы – 28%.
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Большое беспокойство в топ-менеджеров и руководителей предприятий в течение следующих шести месяцев вызывают:
- возможность очередного локдауна – 61%;
- геополитическая неопределенность – 53%;
- обострение конфликта с Россией – 39%;
- невозможность достижения прогнозируемых финансовых результатов – 29%;
- безопасность сотрудников – 22%;
- невозможность инвестировать – 16%.