Аналитики опубликовали новый прогноз по продажам iPhone в 2021 году. Известно, что спрос на смартфоны будет расти, однако годовые продажи в итоге будут не такими большими, как ожидается.

Об этом рассказал аналитик Самика Чаттерджи из фирмы JPMorgan. Стоит заметить, что ранее его прогноз был другим.

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Сначала Самика Чаттерджи уверял, что в 2021 году компания сможет продать 236 миллионов единиц iPhone. Теперь он изменил свой прогноз. Отметил, что Apple продаст примерно 230 миллионов своих смартфонов.

Однако даже этот прогноз является успешным, ведь он на 13% больше, чем были продажи в 2020 году.

Почему аналитик изменил прогноз

Главная причина того, что аналитик решил пересмотреть прогноз – сокращение поставок iPhone 12 Pro. Еще одна причина – низкие продажи iPhone 12 mini.

Справка. Apple перенесла официальную презентацию новой линейки iPhone 12 в коронавирус. Известно, что выпуск младшей модели линейки отложить еще на месяц. Подробнее – читайте здесь.

По словам Самика Чаттерджи, именно эти две новые модели имеют достаточно слабый спрос. Это связывают со снижением продаж в Китае и уменьшением интереса к сетям 5G.

Аналитик подозревает, что из-за малого интереса клиентов к линейке iPhone 12 Apple может вообще прекратить производство iPhone 12 mini во втором квартале 2021 года.