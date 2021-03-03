Американский продуктовый сервис Instacart стал одним из самых дорогих стартапов в Соединенных Штатах Америки, привлекая новый раунд инвестиций. Instacart оценили в 39 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что такая оценка – вдвое больше, чем була у сервиса накануне.

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Среди инвесторов последнего раунда:

Andreessen Horowitz;

Sequoia;

D1 Capital Partners и другие.

Сейчас компания готовится к IPO. С оценкой в ​​39 миллиардов долларов Instacart – второй самый дорогой стартап в США. На первом месте – SpaceX. Его оценили в 74 миллиарда долларов.

Сервиса Instacart удалось привлечь 265 миллионов инвестиций, поэтому его оценка удвоилось. Интересно, что сервис удвоил свою оценку не впервые. Осенью 2020 проект привлек 200 миллионов долларов. Тогда его оценили в 17,7 миллиарда долларов.

В чем успех бизнеса

Рост продуктовых сервисов в 2020 году связывают именно с пандемией. Дело в том, что американцы сидят дома через карантин, а потому чаще заказывают продукты, чтобы не выходить в магазины.

Instacart – что это

Это сервис доставки продуктов – он работает в США и Канаде. В Америке Instacart есть в каждом четвертом городе, а в целом – в 5,5 тысячах населенных пунктов. В компании работает примерно 300 тысяч курьеров.