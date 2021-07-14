Пандемия COVID-19 негативно повлияла на продажи напитков 7Up, Mountain Dew и других газировок американского гиганта пищевой индустрии. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сдерживали массовые визиты потребителей в бары, стадионы и другие общественные заведения, где продаются напитки PepsiCo.

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Вакцинация и снятия ограничений помогли PepsiCo

Вакцинация против COVID-19 и ослабление ограничений, введенных на период пандемии, помогли PepsiCo увеличить продажи во втором квартале значительно быстрее, чем ожидалось. Продажа напитков компании в Северной Америке выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда гостиничный сектор страдал от массового закрытия и ограничений по заполнению гостиниц клиентами.

Только продажи соленых закусок не пострадали в результате пандемии, когда потребители запасались чипсами Doritos и Cheetos, поскольку проводили больше времени дома. После снятия ограничений продажи соленых снеков компании в Северной Америке выросли на 6%.

Продажи соленых закусок PepsiCo росли даже в прошлом году / Фото PepsiCo

Продажи PepsiCo растут почти во всем мире

Рост продаж товарных позиций PepsiCo произошел не только в Северной Америке, но и в Латинской Америке, Европе и на других международных рынках. Продажи растут даже несмотря на неравномерное восстановление экономики по всему миру через, обусловленные пандемией COVID-19, ограничения.

Оптимистичные прогнозы PepsiCo

PepsiCo ожидает, что скорректированная прибыль на акцию в 2021 году вырастет на 11% по сравнению с предыдущим годом. Ранее компания прогнозировала рост прибыли на уровне однозначных показателей до 9%.

Во вторник, 13 июля, PepsiCo сообщила, что чистая выручка во втором квартале выросла на 20,5% до 19,2 миллиарда долларов. Это значительно превзошло прогнозы аналитиков в 17,96 миллиарда долларов прогнозированной выручки PepsiCo во втором квартале 2021 года.

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Финансовые показатели PepsiCo превысили допандемические

Компания отмечает, что актуальные показатели продаж превысили допандемические показатели, поскольку во втором квартале 2019 PepsiCo сообщила о продажах в размере 16,5 миллиарда долларов.