В швейцарской компании Nestle более чем вдвое выросло количество продаж. Все через кофейные капсулы Nespresso, которые клиенты покупают просто в рекордном количестве.

Аналитики связали такой спрос именно с пандемией и карантинными ограничениями. Люди чаще пьют кофе дома, а не в офисе или кафе.

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Говорится о росте онлайн-продаж на 40%. Кофейные капсулы составляют 6 часть продаж Nestle. Общий финансовый результат Nestle в первом квартале вырос на 7,7% – это самые быстрые темы за десятилетие существования компании.

Продажи для бизнеса

В то же время продажи представителям гостиниц, офисов и ресторанов – снизились с 26% до 12% . Это случилось во второй половине 2020 года.

Уже в начале 2021 года в некоторых странах бизнес начал оживать. В частности, возрос спрос в Китае и Японии. Однако в Nestle ожидают, что полное восстановление во всем мире произойдет не раньше 2022 года.

Компания максимально размышляет над новыми способами оживления бизнеса. Например, заговорили о бесконтактных кофемашинах . Таким образом увеличатся продажи капсул для них.