Рост продаж электромобилей значительно превысил темпы роста на мировом рынке автомобилей, который составив лишь 26%. Особой популярностью электромобили пользовались в 2021 году на двух ведущих рынках - материковый Китай и Европа.

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В Китае и Европе продано 87% всех электромобилей мира

В первом полугодии 2021 года в континентальном Китае было продано 1,1 миллиона электромобилей, что составляет 12% от всех проданных там легковых автомобилей. В Европе было продано 1 миллион электромобилей, что составило 15% от общего числа новых автомобилей. Продажи электромобилей на этих двух рынках сформировали в совокупности 87% от всех продаж электромобилей в мире.

Зато американский рынок электромобилей продолжает серьезно отставать. В первом полугодии 2021 года в США было продано 250 тысяч электромобилей, что составляет всего лишь 3% от общего числа проданных новых автомобилей в стране.

Китай – крупнейший рынок электромобилей в мире

В первом полугодии 2021 года в Китае было продано почти столько же электромобилей, сколько за весь 2020 год,

– сообщил Крис Джонс, главный аналитик и вице-президент компании Canalys.

Успехи Tesla в континентальном Китае побудили китайских автопроизводителей быстро расширить свои предложения на рынке электромобилей. Электромобили таких брендов, как Aion, BYD, Li Xiang, NIO и Xpeng, продаются очень хорошо, а крошечный Hongguang Mini EV от Wuling сегодня опережает по продажам все остальные электромобили на рынке Китая.

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Xiaomi планирует выход на рынок электромобилей

Учитывая высокий потребительский спрос на электромобили и огромные долгосрочные возможности, одна из самых успешных китайских компаний – Xiaomi – планирует вскоре выйти на китайский рынок электромобилей. В компании готовы инвестировать в проект собственного электромобиля 10 миллиардов долларов США. В то же время, по мнению экспертов, если Xiaomi намерена стать конкурентоспособной в премиальном сегменте электромобилей, то ее продукция должна или превзойти Tesla по технологиям или поразить потенциальных клиентов низкой ценой.

Европа лидер по внедрению электромобилей

Результаты исследования свидетельствуют, что в отдельных европейских странах электромобили составляют более четверти продаваемых новых автомобилей. А Норвегия остается мировым лидером по внедрению электромобилей – в этой стране более 80% продаж новых автомобилей приходятся именно на аккумуляторные авто.

Европа лидирует по внедрению электромобилей / Графика Canalys

США пока в роли догоняющего игрока

Руководство США безусловно понимает, что сегодня американский автомобильный рынок отстает в контексте электрификации автомобилей. Осознавая такой низкий уровень распространения электромобилей в США, особенно по сравнению с континентальным Китаем, президент Джозеф Байден предложил инвестировать 174 миллиарда долларов США в электромобильную сферу, объявив амбициозную цель, чтобы к 2030 году от 40% до 50% всех продаж новых автомобилей в США составляли электромобили.

Одной из причин медленного распространения электромобилей в США является ограниченный выбор автомобилей. Однако автопроизводители собираются вскоре запустить первые электромобили в чрезвычайно популярном в США сегменте пикапов. Если они окажутся успешными, восприятие электромобилей в США может быстро измениться,

– комментирует вице-президент Canalys Сэнди Фитцпатрик актуальную ситуацию на американском авторынке

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Tesla все труднее удерживать лидерские позиции / Графика Canalys