Virgin Galactic открыла продажу билетов: сколько стоит путешествие в космос

Компания Virgin Galactic Ричарда Брэнсона возобновила продажу билетов на суборбитальные полеты на SpaceShipTwo. Стоимость путешествия стартует от 450 тысяч долларов.

Правда, чтобы полететь по минимальной цене, придется дождаться очереди, которая уже насчитывает более 600 человек. Именно такое количество желающих забронировало себе место на борту раньше.

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Космические полеты Virgin Galactic: коротко

В 2014 году SpaceShipTwo разбился в ходе тестовых испытаний. После этого компания прекратила продажу билетов на суборбитальные полеты.

Ричард Брэнсон пообещал, что перед путешествиями туристов самостоятельно проверит безопасность летательных аппаратов, и 11 июля вместе с экипажем из 5 человек совершил успешный суборбитальный полет в рамках Unity 22.

Virgin Galactic возобновила продажу билетов, и сейчас предлагает три их вида. Можно приобрести индивидуальный билет, многоместный для пар, семей и друзей, а также выкупить целый рейс.

Более 5 лет назад цена стартовала от 200 тысяч долларов, однако в этом году минимальная стоимость полета – 450 тысяч долларов.

О возобновлении продаж билетов было известно еще в 2020 году – тогда все желающие могли забронировать себе место, оплатив депозит в размере 1 000 долларов. Эти люди и есть в приоритете первенства на ближайшие полеты SpaceShipTwo.

Напомним, что между Ричардом Брэнсоном и Джеффом Безосом продолжаются космические гонки. Конкуренты постоянно борются за первенство в своих разработках и достижениях, оба стремятся развить космический туризм.

Космический полет Ричарда Брэнсона: смотрите видео