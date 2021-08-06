Правда, чтобы полететь по минимальной цене, придется дождаться очереди, которая уже насчитывает более 600 человек. Именно такое количество желающих забронировало себе место на борту раньше.

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Космические полеты Virgin Galactic: коротко

В 2014 году SpaceShipTwo разбился в ходе тестовых испытаний. После этого компания прекратила продажу билетов на суборбитальные полеты.

Ричард Брэнсон пообещал, что перед путешествиями туристов самостоятельно проверит безопасность летательных аппаратов, и 11 июля вместе с экипажем из 5 человек совершил успешный суборбитальный полет в рамках Unity 22.

Virgin Galactic возобновила продажу билетов, и сейчас предлагает три их вида. Можно приобрести индивидуальный билет, многоместный для пар, семей и друзей, а также выкупить целый рейс.

Более 5 лет назад цена стартовала от 200 тысяч долларов, однако в этом году минимальная стоимость полета – 450 тысяч долларов.

О возобновлении продаж билетов было известно еще в 2020 году – тогда все желающие могли забронировать себе место, оплатив депозит в размере 1 000 долларов. Эти люди и есть в приоритете первенства на ближайшие полеты SpaceShipTwo.

Напомним, что между Ричардом Брэнсоном и Джеффом Безосом продолжаются космические гонки. Конкуренты постоянно борются за первенство в своих разработках и достижениях, оба стремятся развить космический туризм.

Космический полет Ричарда Брэнсона: смотрите видео