Об этом, по меньшей мере, свидетельствуют истории предпринимателей, которые начинали собственное дело на платформе Amazon. Рассказываем о двух успешных "домашних" бизнес-инициативах, которые принесли своим владельцам миллионы.

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Одежда и "экстренные" подарки

Мишель Вентон никогда не планировала стать миллионершей. Переехав с шумной столицы Великобритании Лондона в курортный городок Борнмут, женщина решила бросить работу и открыть собственный бизнес.

Мишель начала разрабатывать и продавать одежду на интернет-платформе Amazon, и впоследствии хобби превратилось в прибыльный бизнес. Правда, одежда – не самый легкий товар для продажи. У покупателей часто возникали проблемы с соответствием размеров, поэтому множество посылок возвращали.

Мишель Вентон начинала с продажи одежды на Amazon / Фото BBC

Позже, будучи матерью двоих детей, она часто сталкивалась с ситуациями, когда дети ходили на дни рождения к своим друзьям, и им было нечего подарить.

Тогда в предпринимательницы возникла идея продавать оригинальные "экстренные подарки", которые озадаченные родители массово скупали.

Менее чем за 4 года бизнес набрал безумных оборотов, деятельность предпринимательницы оценивали в 10 миллионов фунтов стерлингов, а заказы поступали со всей Европы и даже из США.

Оригинальные подарки заказывали из многих стран мира / Фото Unsplash

Вскоре бизнес стал слишком большим, и тратить много денег только на закупку необходимых материалов было все труднее. Поэтому, когда в 2019 году появилась предложение продать предприятие за несколько миллионов фунтов, Мишель без колебаний согласилась.

Интересно знать. Amazon позволяет частным продавцам выставлять товары на платформе, и даже осуществляет их доставку с помощью собственной развитой логистической сети. Поэтому малые предприятия могут очень быстро "раскрутиться".

Из-за массового тренда онлайн-покупок во время пандемии коронавируса, все больше "домашних" предприятий просто не справлялись с объемом заказов. Тогда множество мелких бизнесменов начали продавать собственные идеи и бренды крупным корпорациям.

Легче всего получить несколько миллионов за продажу своего дела тем предпринимателям, которые наработали много положительных отзывов, и их товары появляются на первых двух страницах в поисковике Amazon.

Какой бизнес на Amazon можно выгодно продать / Фото Pexels

Садовые инструменты

Сейчас существуют целые компании, которые занимаются перекупкой готового бизнеса на Amazon. Одна из таких – Heroes, основанная близнецами Рикардо и Алессио Бруни.

Братья, в частности, выкупили бренд садовых инструментов Davaon, который создал Дэвид Стивен. После многих лет работы коммивояжером, человек устал проводить значительную часть жизни в пробках и одиноких гостиничных номерах, поэтому решил заняться тем, что позволило бы проводить больше времени с семьей.

Жена предложила Дэвиду начать продавать что-то на Amazon. Тогда мужчина прошел несколько учебных курсов, где научился анализировать рынок, и понял: садовые инструменты – очень перспективная ниша.

Дэвид Стивен с женой Трэйси / Фото BBC

После долгих часов поисков товара для перепродажи на Amazon, Дэвид нашел поставщика на китайском сервисе Alibaba. В тот же день он заказал садовых секаторов на 10 000 долларов. Садовые ножницы и пилы появились в продаже компании Davaon позже.

В 2020 году Дэвид и Трэйси Стивен продали садовых принадлежностей более чем на 2 миллиона фунтов стерлингов. Со своим тайваньским поставщиком они даже ни разу не виделись.

В прошлом году первоочередная цель иметь комфортную жизнь начала наоборот отдаляться. Приходилось работать от 12 до 15 часов в день, без выходных, учитывая количество заказов. Тогда мы и решили продать Davaon компании Heroes за очень приличную сумму, которую коммивояжером я бы не заработал и до конца жизни,

– делится Дэвид Стивен.

Супруги Стивен заработали миллионы, продав свой магазин садовых принадлежностей на Amazon / Фото Pexels