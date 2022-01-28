Генеральный директор Apple Тим Кук ожидает, что в первом квартале 2022 года выручка продолжит расти . В компании прогнозируют, что этого удастся достичь, в частности, благодаря улучшению ситуации с поставками полупроводников.

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На чем заработала Apple

В четвертом квартале 2021 года Apple показала следующие финансовые результаты:

EPS (прибыль на акцию) : 2,10 доллара против 1,89 прогнозируемых. Показатель на 25% выше, чем в 2020 году.

Выручка : 123,9 миллиарда долларов против прогнозируемых 118,66 миллиарда, рост на 11%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи iPhone : 71,63 миллиарда долларов против прогнозируемых 68,3 миллиарда, рост на 24%.

Доходы от сервисов : 19,52 миллиарда долларов против прогнозируемых 18,61 миллиарда, на 24% больше, чем в 2020 году.

Прибыль от других продуктов : 14,7 миллиарда долларов против прогнозируемых 14,59 миллиарда, на 13% больше, чем за предыдущий отчетный год.

Продажи Mac : 10,85 миллиарда долларов против предусмотренных аналитиками 9,52 миллиарда, на 25% больше, чем в 2020 году.

Единственным товаром, который не оправдал аналитические прогнозы и снизил прибыльность компании, стал iPad . Продукт принес Apple 7,25 миллиарда долларов в четвертом квартале против прогнозируемых 8,18 миллиарда. Показатель на 14% меньше , чем в 2020 году.

В мартовском квартале мы ожидаем уверенного роста выручки по сравнению с прошлым годом. Кроме того, ожидаем, что ограничения в поставках будут меньше, чем в декабрьском квартале,

– заявил Тим Кук.

Добавим, что валовая прибыль Apple в четвертом квартале при этом составила 43,8% против 41,7%, прогнозируемых аналитиками. Всеобщему росту выручки компании, в частности, также поспособствовали новогодние распродажи.