В прошлом году 51-летний предприниматель из США Томми Фишер закончил строительство частной стены стоимостью 30 миллионов долларов на берегу реки Рио-Гранде, разделяющей США и Мексику в штате Техас.

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15 тысяч стальных столбиков высотой в 5,5 метра

"Стена Фишера", которая проходит вдоль реки Рио-Гранде, разделяющей США и Мексику, состоит из "15000 стальных столбиков высотой в 5,5 метра". Столбики установлены на расстоянии 13 сантиметров друг от друга.

Этот участок пограничных заграждений, должен был стать очередной частью так называемой "Большой американской стены" между США и Мексикой, также известной под названием "Стена Трампа".

Что такое "Стена Трампа" Комплекс заградительных инженерных сооружений на границе США и Мексики, высотой 4 – 5 метров, который перекрывает примерно треть протяженности границы между странами. Этот пограничный забор был одним из главных предвыборных обещаний бывшего президента США Дональда Трампа. Однако правительство США не выделяло средства на ее сооружение при президентстве Трампа. А Джо Байден, после избрания президентом США, заявил о прекращении работ по сооружению стены на границе с Мексикой.

Сторонник Трампа хочет продать стену правительству Байдена

Томми Фишер, решил построить эту часть стены как личный проект после избрания Дональда Трампа президентом США . Как сторонник бывшего президента, он таким образом хотел выказать поддержку Дональду Трампу в его начинаниях в активизации строительства новых участков пограничной стены на границе с Мексикой

Я подумал: "Это было бы очень весело. Это будет проект, который запомнится, как плотина Гувера",

– сказал американский предприниматель.

Томми Фишер на фоне сооруженной стены / Фото Blomberg

В 2019 We Build the Wall – организация, которая занималась краудсорсингом средств для финансирования усилий частных лиц по строительству пограничной стены – заплатила компании Фишера 6,9 миллиона долларов за сооружение 800 метров участка стены в Нью-Мексико.

В конце 2019 после получения дополнительных 1,5 миллиона финансирования Томми Фишер начал строительство второго участка. Даже не получая средства от организации We Build the Wall, которая погрязла в финансовых махинациях и мошенничестве, он продолжил строительство стены. Стоимость объекта в итоге выросла до 30 миллионов долларов.

И теперь американский предприниматель ищет покупателя на этот объект.

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Экологи остро критикуют "Стену Фишера"

Проект Фишера на берегу реки Рио-Гранде, разделяющей США и Мексику стал предметом активного противодействия не только со стороны политических противников сооружения стены, но и экологических групп. Экологи утверждают, что строительство стены в такой близости к реке может стать причиной более значительных наводнений.

В прошлом году природоохранные организации даже подавали иски в суд на Fisher Industries, заявив, что построены Фишером пограничные укрепления могут привести к значительным паводкам с обеих сторон границы. А Комиссия по международным границам и водным ресурсам США подала иск, заявив, что построенная стена может стать причиной смещении линии границы между США и Мексикой вследствие подмывания берегов реки.

Несмотря на оба иска, Томми Фишер продолжал вкладывать деньги в свой проект, поскольку верил, что строит "Ламборджини" в мире стен и кто-то обязательно ее купит.

"Стена Фишера" ночью / Фото Bloomberg

Поток нелегальных мигрантов на участке Рио-Гранде стремительно растет

В мае этого года более чем 180 тысяч мигрантов без документов были задержаны американскими правоохранительными органами на юго-западной границе США . Согласно данным Таможенной и пограничной службы США это самый высокий показатель за последние 20 лет.

Более 50 тысяч нелегальных мигрантов попали из Мексики в США через долину Рио-Гранде, где и находится 5-километровая "Стена Фишера".

Именно поэтому американский предприниматель и надеется, что из-за проблем с пограничным контролем на границе США с Мексикой, федеральное правительство будет вынуждено взять на себя обязательства и оплатить строительство его частной стены.