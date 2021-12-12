Чтение сыграло немаловажную роль в становлении Джеффа Безоса успешным предпринимателем. Предлагаем вашему вниманию 5 книг, которые произвели незабываемое впечатление на миллиардера.

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1. Rework, Дэвид Х. Хэнссон и Джейсон Фрайд

Книга от основателей новаторской компании-разработчика программного обеспечения 37signals изучает новую реальность бизнеса. Инструменты, которые раньше были не доступны даже крупнейшим корпорациям мира, сейчас в распоряжении каждого начинающего предпринимателя. Технологии, которые в начале 2000-х стоили сотни тысяч долларов, сейчас стоят несколько десятков долларов или почти полностью бесплатные.

О "новой нормальности бизнеса" авторы рассказывают простым языком. Владельцы малого бизнеса и застрявшие на ненавистной работе люди найдут на страницах книги вдохновение и рекомендации по изменению собственного подхода к работе.

Авторы в прямом смысле меняют правила ведения бизнеса. Их подход прост, хотя одновременно противоречив и интересен для анализа,

– прокомментировал книгу Джефф Безос.

Книга Rework / Фото book24.ua

2. "Дилемма инноватора", Клейтон М. Кристенсен

Книга рассказывает о том, как сильные и влиятельные мировые компании могут сдать позиции, если игнорируют прогресс и не готовы к качественным изменениям. "Дилемма инноватора" признана одной из наиболее значимых бизнес-книг в истории по версиям The Wall Street Journal, Business Week и The Economist.

Обратите внимание! "Дилемма инноватора" Клейтона Кристенсена стимулировала Amazon создать две новые продуктовые линии, далекие от основного бизнеса компании – Kindle и Amazon Web Services.

Книга "Дилемма инноватора" / Фото yakaboo.ua

3. "От хорошего к великому", Джим Коллинз

Автор исследует деятельность и структуру компаний, которым удалось совершить прорыв в высшую лигу бизнеса. Коллинз выбрал для анализа корпорации, которые не менее 15 лет подряд показывали наилучшие результаты в своих отраслях, несмотря на многочисленные кризисы.

В книге писатель вывел собственную формулу успеха – 9 шагов, позволяющих компаниям развиваться сверхбыстрыми темпами и получать невероятные прибыли. Безос обращался к Коллинзу за советом еще в 2001 году, когда Amazon было всего 4 года, после чего автор впервые и опубликовал "От хорошего к великому".

Книга "От хорошего к великому" / Фото yakaboo.ua

4. "Маркетинг, основанный на данных", Марк Джеффри

В настоящее время расходы на маркетинг – это первое, что сокращают в бюджетах компаний. Большинство руководителей просто не видят связи между инвестициями в маркетинговые проекты и общим доходом. Чтобы доказать эффективность своей деятельности, маркетологам часто нужны конкретные цифры. Но где их взять?

Марк Джеффри подробно объясняет, как измерить эффективность маркетинга и предлагает для этого воспользоваться 15 ключевыми показателями. На примерах практики международных компаний он последовательно и четко разъясняет принципы работы с данными и дает универсальную систему оценки маркетинговой деятельности.

Важно! Как узнать больше о своем клиенте, чтобы сделать именно то предложение, которое ему нужно? Постройте портрет идеального клиента и расширьте существующую базу контактов благодаря Big Data-технологиям от Киевстар Бизнес .

Книга "Маркетинг, основанный на данных" / Фото Balkabook

5. "Эффективный руководитель", Питер Ф. Друкер

Автор выделяет 5 практик, необходимых для повышения эффективности предприятия. Читатели на реальных бизнес-примерах учатся умениям, важным для принятия удачных и эффективных управленческих решений. Эту книгу Джефф Безос рекомендовал самым высоким звеньям работников Amazon.

Книга "Эффективный руководитель" / Фото yakaboo.ua