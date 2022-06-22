"ПриватБанк" запустил программный кассовый аппарат для предпринимателей
Источник:"ПриватБанк"
ПриватБанк запустил для предпринимателей новый сервис Касса, позволяющий просто подключить и использовать POS-терминалы банка как программный регистратор расчетных операций (ПРРО).
"Касса" совмещает в себе онлайн-кабинет и приложение для POS-терминала. Вдобавок встроен в POS-терминал и он выполняет функцию кассового аппарата.
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"Касса" значительно упростит жизнь предпринимателям, не имеющим терминала
С помощью "Кассы" можно продавать товары, оформлять инкассации, вносить в кассу наличные деньги для размена и прочее.
Онлайн-кабинет сервиса "Касса" позволяет онлайн регистрировать торговые точки, кассиров и кассы, не посещая налоговую службу. Кроме того, пользователи сервиса смогут следить за продажами, вносить товары и услуги в справочник, фискализовать финансовые операции,
– говорится в сообщении.
Стоимость сервиса приложения учтена в тариф по эквайрингу. Для подключения к сервису нужно быть клиентом ПриватБанка и согласно инструкции зарегистрироваться в личном кабинете. После регистрации банк установит POS-терминал с приложением Касса.
Правительство также поддерживает новый бизнес
21 июня правительство утвердило три программы грантового финансирования. Важный упор всех этих программ – создание новых рабочих мест и возможность оформления заявления онлайн на получение гранта. Все эти программы объединили под общим названием "еРабота". Новые бизнесмены, аграрии и садоводы смогут взять у государства гранты для реализации своих идей.
Важно сразу подчеркнуть, что государство будет предоставлять грант не наличными, а на отдельный банковский счет. С этого счета можно будет купить оборудование, сырье, материалы, закупить инструменты и частично оплатить аренду. Но потратить эти средства по нецелевому назначению не получится, поскольку банк будет контролировать соответствие платежей утвержденному бизнес-плану.
Еще 3 программы, относящиеся к сфере переработки и IT, одобрят в ближайшее время.
Сферу занятости также реформируют:
- Правительство утвердило, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут вовлечены в общественно полезные работы. Это может быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы. Что именно нужно делать в каждом конкретном регионе – будут определять местные власти.
- Этот труд будет оплачиваться в размере минимальной зарплаты.