Приобрел акции Tesla на государственные деньги для поддержки малого бизнеса: как накажут мужчину

Житель штата Орегон Эндрю Ллойд отсидит в тюрьме 4 года. Он использовал деньги для поддержки малого бизнеса во время пандемии для инвестиций в акции Tesla.

Участвуя в программах финансовой поддержки, 51-летний Ллойд получил от Управления по делам малого бизнеса США более 3,4 миллиона долларов. В 2020 году он потратил 1,8 миллиона на покупку 15 740 акций Tesla по 114 долларов за штуку. Сегодня их стоимость составляет более 1 тысячи долларов за штуку, то есть прирост капитала составил более 800%.

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Почему американец попадет в тюрьму

Ллойд подавался на ссуды от имени различных юридических лиц и использовал персональные данные своих родных и деловых партнеров без их согласия. Для правдоподобия он подавал в Налоговую службу США поддельные документы, по которым якобы подконтрольные ему фирмы выплачивали зарплату в 2019 году.

При этом, подавая заявки от разных юридических лиц, Ллойд использовал одни и те же данные, например адреса и имена нескольких десятков сотрудников.

Кроме акций Tesla, на бюджетные средства он приобрел 25 объектов недвижимости в Орегоне и Калифорнии. Ценные бумаги и найденные при нем средства превысили сумму в 18 миллионов долларов, а его доля в Tesla оценивается в 16 миллионов.

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Ллойда обвинили в мошенничестве, отмывании средств и краже личности. Американец признал вину по всем трем пунктам и получил 4 года заключения. Недвижимость мужчины и его активы в Tesla конфискуют. Кроме того, ему придется возместить ущерб, нанесенный государству, на сумму 4 миллиона долларов.