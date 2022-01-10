Участвуя в программах финансовой поддержки, 51-летний Ллойд получил от Управления по делам малого бизнеса США более 3,4 миллиона долларов. В 2020 году он потратил 1,8 миллиона на покупку 15 740 акций Tesla по 114 долларов за штуку. Сегодня их стоимость составляет более 1 тысячи долларов за штуку, то есть прирост капитала составил более 800% .

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Ллойд подавался на ссуды от имени различных юридических лиц и использовал персональные данные своих родных и деловых партнеров без их согласия . Для правдоподобия он подавал в Налоговую службу США поддельные документы, по которым якобы подконтрольные ему фирмы выплачивали зарплату в 2019 году.

При этом, подавая заявки от разных юридических лиц, Ллойд использовал одни и те же данные , например адреса и имена нескольких десятков сотрудников.

Кроме акций Tesla, на бюджетные средства он приобрел 25 объектов недвижимости в Орегоне и Калифорнии. Ценные бумаги и найденные при нем средства превысили сумму в 18 миллионов долларов , а его доля в Tesla оценивается в 16 миллионов.

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