В Украине запустят приложение, которое позволит использовать смартфон в качестве POS-терминала
Источник:The Village
В Украине запустят приложение Pos Phone для бизнеса, который позволит использовать смартфон в качестве POS-терминала. Разработкой занимаются Visa, ConcordBank и Portmone.
Приложение будет поддерживать оплату бесконтактными банковскими картами и устройствами с NFC-чипами. Также можно будет вводы PIN-код в случаях, когда транзакция превышает лимит в 1 500 гривен.
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Чтобы подключиться к приложению, бизнесу предстоит пройти удаленную идентификацию в Portmone, заключить онлайн-договор, скачать приложение и авторизоваться в нем. Дата запуска приложения пока не известна.
Какой бизнес должен использовать POS-терминалы
Все субъекты хозяйствования, которые используют РРО/ПРРО (плательщики единого налога 2,3 и 4 групп), должны иметь POS-терминалы для бесконтактного расчета. С 1 января 2022 года использовать РРО будут обязаны:
- интернет-магазины;
- рестораны и кафе;
- турагентства и туроператоры;
- гостиницы;
- продавцы ювелирных изделий и текстиля;
- магазины секонд хенда и так далее.
В общем все ФОПы, кроме плательщиков единого налога 1-й группы, которые осуществляют торговлю за наличные на рынках, подпадают под действие закона.
Добавим, что в мае этого года Национальный банк Украины проанализировал платежный рынок Украины и определил, что почти 90% всех операций с карточками являются безналичными.