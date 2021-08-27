Приложение будет поддерживать оплату бесконтактными банковскими картами и устройствами с NFC-чипами. Также можно будет вводы PIN-код в случаях, когда транзакция превышает лимит в 1 500 гривен.

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Чтобы подключиться к приложению, бизнесу предстоит пройти удаленную идентификацию в Portmone, заключить онлайн-договор, скачать приложение и авторизоваться в нем. Дата запуска приложения пока не известна.

Какой бизнес должен использовать POS-терминалы

Все субъекты хозяйствования, которые используют РРО/ПРРО (плательщики единого налога 2,3 и 4 групп), должны иметь POS-терминалы для бесконтактного расчета. С 1 января 2022 года использовать РРО будут обязаны:

интернет-магазины;

рестораны и кафе;

турагентства и туроператоры;

гостиницы;

продавцы ювелирных изделий и текстиля;

магазины секонд хенда и так далее.

В общем все ФОПы, кроме плательщиков единого налога 1-й группы, которые осуществляют торговлю за наличные на рынках, подпадают под действие закона.

Добавим, что в мае этого года Национальный банк Украины проанализировал платежный рынок Украины и определил, что почти 90% всех операций с карточками являются безналичными.