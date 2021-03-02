Пандемия коронавируса превратила бизнес-встречи, школьные занятия и даже свидания в зум-конференции. Такая потребность в услугах компания позволила ей увеличить доходы в несколько тысяч раз.

Каким был 2020 год для Zoom

Продажи компании за последние три месяца 2020 выросли на 370% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, достигнув 882,5 миллиона долларов. Об этом сообщила своих инвесторов компания Zoom.

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Четвертый квартал ознаменовался сильным завершением беспрецедентного года для Zoom. Когда мир выходит из пандемии, наша работа только начинается,

– сказал руководитель компании Эрик Юань.

Компания выросла на 326% до 2,6 миллиарда долларов в 2020 году.

Прибыль выросла с 21,7 миллиона долларов в 2019 году до 671,5 миллиона долларов.

"Будущее здесь"

Пандемия, которая вызвала резкий переход к удаленной работы для многих предприятий во всем мире, практически за одну ночь превратила Zoom в сверхуспешную компанию.

Что известно о Zoom

Это американская коммуникационно-технологическая компания, которая предоставляет услуги удаленного конференц-связи с использованием облачных вычислений. Это видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильная совместная работа. Услуги для бизнеса платные, но для широкой общественности бесплатный ограниченный доступ.

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Хотя некоторые компании начали снова звать работников в офис, многие другие компании заявляют о том, что гибкость в графике и рабочем месте останется даже после пандемии.

Будущее за ростом удаленной работы. Мы признаем эту новую реальность и помогаем расширить возможности наших собственных сотрудников и наших клиентов работать и процветать на расстоянии,

– сказал Эрик Юань.

Сюзанна Стритер, аналитик Hargreaves Lansdown, считает, что судьба Zoom будет зависеть от того, как ей удастся конкурировать с такими компаниями, как Microsoft и Google, которые внедрили подобные функции. Ведь эти компании в течение последних месяцев стали серьезными конкурентами и наращивают свой вес на этом рынке.

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Чего ожидают в 2021 году

В компании прогнозируют, что в этом году продажи вырастут еще на 40% и достигнут 3,7 миллиарда долларов. Интересно, что после этого прогноза, акции компании сразу выросли на 6% в цене.

В Zoom заявили, что не ожидают, что рост будет продолжаться такими темпами, как в прошлом году, но пока бизнес остается сильным.