Моника Засада приехала в США из коммунистической католической Польши с 10 долларами в кармане, а сейчас она миллионерша. Придерживаться бюджета и тщательно откладывать деньги на собственные желания – это навыки, которые стали залогом ее финансового благополучия. Она также не допускает долгов по кредитным картам и живет ниже своих возможностей, чтобы обеспечить себе достаток.

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Я выросла в коммунистической, католической Польше, стране моего детства и юности, где не было ни кредитных карт, ни ипотеки, где банкротство было хуже, чем быть незамужней и беременной (в католической стране), и где большинство людей жили с небольшим количеством имущества,

– сказала Моника Засада.

Моника Засада / Фото Monika Zasada

Приехав в США с 10 долларами, которые были подарены ее семье родственником иммигрировавшим в Чикаго после Второй мировой войны, она чувствовала огромную ответственность за то, чтобы не растратить попусту то, что по польским понятиям было приличным богатством.

Мантра моей любимой бабушки "никогда не бери в долг, иначе утонешь в долгах, вместо этого будь изобретательной и творчески подходи к собственным деньгам" засела в моем мозгу,

– вспоминает миллионерша.

Сегодня состояние Моники Основы составляют более 1 миллиона долларов. За время своего становления и жизни в США, она определила три основные финансовые привычки, которые позволили ей добиться такого уровня благосостояния.

1. Будьте внимательны к собственным деньгам

Моника Засада, вспоминая детство, указывает на то, что польские работники времен ПНР (Польская Народная Республика) получали зарплату наличными, они постоянно видели деньги, прикасались к ним и пересчитывали. Деньги не были концептуальными, они были очень реальными. Польские граждане не могли ничего купить, если у них не было денег, поэтому сначала нужно было экономить и накапливать. Составление и ведение бюджета при таких условиях не было чем-то обязательным.

Магазин продуктовых товаров в ПНР / Фото Wyborcza

Сейчас я веду ежемесячный учет того, сколько я зарабатываю, сколько хочу сэкономить, что мне нужно (для жизненно необходимых потребностей) и сколько у меня осталось (для жизненных удовольствий),

– отмечает Моника Засада.

Она утверждает, что в случае нехватки средств, когда, как говорят бухгалтеры, она "в минусе", у нее сразу наступает этап для личной корректировки: она либо начинает получать дополнительный доход и/или сокращает расходы.

Как утверждает миллионерша, она выработала привычку откладывать деньги на то, что хочет, например, на собственный дом. И для достижения цели, накопить на первый взнос, она взяла за правило не тратить ни на что более 20 долларов. Моника вспоминает, что видеть как постоянно увеличивается баланс на банковском счете было очень трогательно. Она также обязательно отмечала каждую финансовую отчетность как важную веху своего развития. Эта практика поддерживала мотивацию и удерживала ее от мышления критериями дефицита.

Составление бюджета – важная жизненная привычка. Это нужно преподавать в школе, а затем регулярно и тщательно практиковать. Такая практика позволяет установить близкие и личные отношения с деньгами. Эта близость является основой финансового благополучия,

– отмечает миллионерша

2. Не тратьте деньги на целую плитку шоколада.

Для понимания следующего правила, американская миллионерша польского происхождения, приводит пример, ребенка, который болезненно держится за живот, потому что съел целую плитку шоколада за раз.

Замечали ли вы, что можете полностью насладиться только первым кусочком этого шоколада?

– спрашивает Моника Засада

Она объясняет, что только чистые вкусовые рецепторы гарантируют чистоту и интенсивность его вкуса. С другой кусочка рецепторы начинают неметь и теряется удовольствие. Если вы продолжаете есть, вас начинает тошнить и потом вы часто чувствуете себя виновным в том, что переели лишнего.

Как насчет того, чтобы вместо третьей весенней куртки купить курс изучения иностранного языка?

В качестве примера Моника приводит слова ее преподавателя, профессора американской литературы, сказавшего, что у человека для каждого языка, который он знает, есть отдельная душа. Миллионерша в шутку намекает, что для человека дополнительная душа это бесценно.

Неужели вы не видите, что приобретение очередной, повторяющейся вещи – это участие в слепом потреблении, в то время, как приобретение знаний – это инвестиция? Заставьте себя тратить свои деньги разумно. Делайте ставку на качество, а не на количество,

– предлагает альтернативу миллионерша

Также она откровенно признается, что когда наконец купила собственный дом, решила не добавлять к нему ни одного квадратного дюйма. Это был ее осмысленный выбор: иметь меньше, но быть свободной от обременений.

3. Не поддавайтесь соблазнам, которые предлагают кредитные карточки

Вспоминая времена, после своего приезда в США, Моника Засада, отдельно выделяет момент, когда она увидела, как ее американская подруга сидит за кухонным столом и с потрясающей решительностью режет свои кредитные карточки. Подруга Моники тогда, сидя за столом, на котором были разбросаны бесчисленные кусочки карточек и кучка еще не разрезанных, заверила молодую иммигрантку, что кредитные карточки опасны как сатана.

Кредитные карты / Фото Tntech

Наблюдая эту сцену со стороны, я поставила себе вопрос: "Сколько кредитных карт нужно человеку?». (Ведь я как раз планировала получить одну). "Почему они так опасны?",

– вспоминает Моника Засада.

Также нынешняя миллионерша, вспоминает и то, что три кредитные карты в ее кошельке, привели к тому, что попав под их чары, она была вынуждена долго разбираться с долгом, который быстро появился. Именно с этого времени Моника научилась не отрываться от своих собственных денег и всегда составлять бюджет при использовании кредитных средств.