Прекратите повышать зарплаты, – председатель AnyVision возмущен доходами работников

Председатель израильской компании AnyVision Ави Голан призвал других руководителей прекратить повышение зарплат работников IT-отрасли. По его словам, это сильно вредит всему рынку.

Такой пост вызвал волну критики среди других топ-менеджеров, которые заметили в высказывании Голана двойные стандарты и лицемерие. Незадолго до этого его компания привлекла 235 миллиона долларов венчурных инвестиций.

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Почему руководитель призвал не повышать зарплаты

Ави Голан ранее работал в Google и является операционным партнером SoftBank. В 2020 году он стал СЕО AnyVision, которая работает над технологиями искусственного интеллекта. После привлечения 235 миллионов долларов инвестиций, компания начала активно искать "новые таланты". Сейчас в AnyVision работает около 160 сотрудников.

Вместе с тем Голан опубликовал сообщение, в котором призвал других СЕО IТ-компаний "остановить безумие" в найме в их компании. Он заверил, что слишком большие бонусы и зарплаты только уничтожают рынок IТ.

Мы предлагаем специалистам без опыта бешеные зарплаты, которые не имеют никакого логического основания. Все вы знаете, что рано или поздно этот мыльный пузырь лопнет, и будет страдать вся индустрия,

– написал Ави Голан.

Реакция представителей IТ-сектора

В комментариях руководителя AnyVision обвинили в двойных стандартах и лицемерии. Получив огромные деньги, тот начал учить, как нужно относиться к своим сотрудникам другиt компании.

Старший менеджер компании Microsoft Ран Морам очень негативно отнесся к сообщению СЕО AnyVision:

Вы считаете, что привлечь на вторичных инвестициях сотни миллионов – ответственно и безопасно для "пузыря", а платить трудолюбивым сотрудникам на 10 – 20% большую зарплату – нет? Деньги с раунда, которые вы отдали своим высокооплачиваемым менеджерам, можно было инвестировать как раз таки в новые таланты. Для меня это явно двойные стандарты,

– написал он в комментариях.

К слову, попытку Голана призвать других руководителей не повышать зарплаты сотрудникам расценили как способ снизить конкуренцию в найме специалистов. Хотя отрасль IТ действительно является высокооплачиваемой, с резким увеличением количества таких компаний они испытывают нехватку рабочей силы.