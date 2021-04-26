Новая функция в твиттере: предприниматели могут создать свой бизнес-профиль
В твиттере теперь существует новый тип аккаунтов – профессиональный. Новую функцию разработали специально для бизнесменов, общественных организаций и людей из других сфер.
Источник:Twitter Business
Никаких ограничений соцсеть не ввела. Создать такой профиль могут и просто творческие люди, которые хотят шире показать свое дело.
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Новая Фунция поможет бизнесу лучше налаживать коммуникацию с клиентами.
Чем особый бизнес-профиль
Там есть контактный блок, который четко представляет клиенту нужную информацию:
- место расположения;
- время работы;
- контакты и прочее.
В частности, предприниматель может не просто написать свои контакты. В профиле появляется кнопка "Связаться", где клиент может нажать и сразу позвонить или написать.
Важно то, что сейчас такие профили тестируют в США. Функция будет доступна и в других странах, но только в течение нескольких месяцев.
Twitter прислушивается к пожеланиям пользователей и совершенствует функцию.
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