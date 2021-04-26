В твиттере теперь существует новый тип аккаунтов – профессиональный. Новую функцию разработали специально для бизнесменов, общественных организаций и людей из других сфер.

Никаких ограничений соцсеть не ввела. Создать такой профиль могут и просто творческие люди, которые хотят шире показать свое дело.

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Новая Фунция поможет бизнесу лучше налаживать коммуникацию с клиентами.

Нравится наш новый облик? Сегодня мы запускаем захватывающий тест нового типа профиля под названием «Профессиональные профили»! pic.twitter.com/fAnzzMN1tL - Twitter Business (@TwitterBusiness) 21 апреля 2021 г.

Чем особый бизнес-профиль

Там есть контактный блок, который четко представляет клиенту нужную информацию:

место расположения;

время работы;

контакты и прочее.

В частности, предприниматель может не просто написать свои контакты. В профиле появляется кнопка "Связаться", где клиент может нажать и сразу позвонить или написать.

Важно то, что сейчас такие профили тестируют в США . Функция будет доступна и в других странах, но только в течение нескольких месяцев.