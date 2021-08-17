Без бумажных разрешений: предприниматели смогут получить 13 лицензий через "Дию" – детали
Источник:Министерство экономики Украины
Правительство Украины запустило экспериментальный проект "Е-разрешение". Благодаря инициативе предприниматели смогут получать лицензии без очередей и бумажных документов, через электронную заявку на портале "Дия".
Для участия в эксперименте выбрали 13 наиболее популярных разрешений. Ежегодно такие лицензии в бумажном виде, согласно данным Минэкономики, получают более 200 тысяч субъектов хозяйствования.
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Какие лицензии тестируют в режиме онлайн:
- розничная торговля алкогольными напитками (кроме столовых вин);
- розничная торговля табачными изделиями;
- розничная торговля жидкостями для электронных сигарет;
- оптовая торговля табачными изделиями;
- оптовая торговля алкогольными напитками;
- оптовая торговля жидкостями для электронных сигарет;
- оптовая торговля топливом;
- хранение топлива (как для нужд собственного потребления, так и промышленной переработки);
- туроператорская деятельность;
- хозяйственная деятельность по ветеринарной практике;
- хозяйственная деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- хозяйственная деятельность в области дошкольного образования;
- посредничество в трудоустройстве за рубежом.
Перечень разрешений, которые будут выдавать в электронном виде, впоследствии планируют расширить. В то же время предприниматели и в дальнейшем смогут выбрать вариант получения бумажных лицензий.
К слову, эксперимент продлится с 1 ноября 2021 года по 31 октября 2023 года. После этого соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение Верховной Рады.