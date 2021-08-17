Для участия в эксперименте выбрали 13 наиболее популярных разрешений. Ежегодно такие лицензии в бумажном виде, согласно данным Минэкономики, получают более 200 тысяч субъектов хозяйствования.

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Какие лицензии тестируют в режиме онлайн:

  • розничная торговля алкогольными напитками (кроме столовых вин);
  • розничная торговля табачными изделиями;
  • розничная торговля жидкостями для электронных сигарет;
  • оптовая торговля табачными изделиями;
  • оптовая торговля алкогольными напитками;
  • оптовая торговля жидкостями для электронных сигарет;
  • оптовая торговля топливом;
  • хранение топлива (как для нужд собственного потребления, так и промышленной переработки);
  • туроператорская деятельность;
  • хозяйственная деятельность по ветеринарной практике;
  • хозяйственная деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
  • хозяйственная деятельность в области дошкольного образования;
  • посредничество в трудоустройстве за рубежом.

Перечень разрешений, которые будут выдавать в электронном виде, впоследствии планируют расширить. В то же время предприниматели и в дальнейшем смогут выбрать вариант получения бумажных лицензий.

К слову, эксперимент продлится с 1 ноября 2021 года по 31 октября 2023 года. После этого соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение Верховной Рады.