Для участия в эксперименте выбрали 13 наиболее популярных разрешений. Ежегодно такие лицензии в бумажном виде, согласно данным Минэкономики, получают более 200 тысяч субъектов хозяйствования.

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Какие лицензии тестируют в режиме онлайн:

розничная торговля алкогольными напитками (кроме столовых вин);

розничная торговля табачными изделиями;

розничная торговля жидкостями для электронных сигарет;

оптовая торговля табачными изделиями;

оптовая торговля алкогольными напитками;

оптовая торговля жидкостями для электронных сигарет;

оптовая торговля топливом;

хранение топлива (как для нужд собственного потребления, так и промышленной переработки);

туроператорская деятельность;

хозяйственная деятельность по ветеринарной практике;

хозяйственная деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

хозяйственная деятельность в области дошкольного образования;

посредничество в трудоустройстве за рубежом.

Перечень разрешений, которые будут выдавать в электронном виде, впоследствии планируют расширить. В то же время предприниматели и в дальнейшем смогут выбрать вариант получения бумажных лицензий.

К слову, эксперимент продлится с 1 ноября 2021 года по 31 октября 2023 года. После этого соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение Верховной Рады.