Предприниматели сферы торговли массово регистрируют РРО, – Гетманцев

С 1 января 2022 года плательщики единого налога 2 – 4 групп, которые осуществляют наличные расчеты, вынуждены использовать регистраторы расчетных операций.

За несколько дней до Нового года предприниматели начали массово регистрировать кассовые аппараты. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своей телеграм-странице.

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Предприниматели массово регистрируют РРО

По данным Гетманцева, только 28 декабря 2021 года налоговая зарегистрировала 7 718 новых регистраторов расчетных операций. При этом динамика подачи заявок представителями сферы торговли с каждым днем ​​растет.

Напомним, что в конце 2020 года парламент отложил до 1 января 2022 года обязательное применение кассовых аппаратов для ФЛП, если их годовой доход не превышал установленный для первой группы предельный объем дохода.

В декабре Верховная Рада отказалась рассматривать очередную отсрочку обязательных РРО. Впрочем, потом ФЛП, осуществляющим розничную торговлю в селах, все же позволили не использовать регистраторы расчетных операций при определенных условиях.

Полный текст публикации Даниила Гетманцева

Предприниматели сферы торговли массово регистрируют РРО (регистраторы расчетных операций), в связи с обязательным их использованием с 1 января 2022 года. Только за вчера, 28.12 налоговая зарегистрировала 7 718 РРО. Динамика с каждым днём растёт.