За несколько дней до Нового года предприниматели начали массово регистрировать кассовые аппараты. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своей телеграм-странице.

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Предприниматели массово регистрируют РРО

По данным Гетманцева, только 28 декабря 2021 года налоговая зарегистрировала 7 718 новых регистраторов расчетных операций. При этом динамика подачи заявок представителями сферы торговли с каждым днем ​​растет.

Напомним, что в конце 2020 года парламент отложил до 1 января 2022 года обязательное применение кассовых аппаратов для ФЛП, если их годовой доход не превышал установленный для первой группы предельный объем дохода.

В декабре Верховная Рада отказалась рассматривать очередную отсрочку обязательных РРО. Впрочем, потом ФЛП, осуществляющим розничную торговлю в селах, все же позволили не использовать регистраторы расчетных операций при определенных условиях .

Полный текст публикации Даниила Гетманцева

Предприниматели сферы торговли массово регистрируют РРО (регистраторы расчетных операций), в связи с обязательным их использованием с 1 января 2022 года. Только за вчера, 28.12 налоговая зарегистрировала 7 718 РРО. Динамика с каждым днём растёт.