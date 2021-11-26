Предприниматели получат бесплатную поддержку от Минцифры: условия программы

26 ноября 2021 , 13:39
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Источник:

Міністерство та Комітет цифрової трансформації України

Министерство цифровой трансформации запускает пилотную программу бесплатной маркетинговой поддержки для малого и среднего бизнеса. В разработке стратегий будут помогать маркетинговые агентства, выбранные через открытый конкурс.

Принять участие могут предприятия, официально зарегистрированные как ФЛП или юридическое лицо. Вместе с тем к претендентам есть несколько важных требований.

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Что известно об инициативе

Предпринимателям, которые пройдут отбор, помогут:

  • создать маркетинговую стратегию, содержащую анализ рынка и конкурентов, план развития компетенций, метрики и инструменты для онлайн-продаж и тому подобное;
  • провести ребрендинг;
  • разработать веб-сайт и оптимизировать социальные сети;
  • подготовить эффективный текстовый и визуальный контент;
  • сформировать промобюджет и запустить промокампанию.

Требования к участникам

Чтобы принять участие в отборе, предприятия должны отвечать следующим критериям:

  • бизнес работает на территории Украины (при этом может вести деятельность за границей);
  • запущенное как минимум в начале 2019 года;
  • является прибыльным и может предоставить финансовую отчетность и информацию о проданных в этом году товарах или услугах;
  • готово дать отзыв об эффективности программы через три месяца после участия.

Портрет потенциального участника программы / Скриншот сайта Минцифры

В целом программа ориентирована на малые и средние предприятия, которые вышли в ноль благодаря бизнес-модели, однако застряли в развитии из-за отсутствия четкой стратегии, ограниченного использования цифровых каналов продаж, проблем с позиционированием бренда и тому подобное.

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Как принять участие

  • заполнить анкету участника проекта;
  • описать свое видение развития онлайн-продаж и указать, чего не хватает для запуска стратегии в одиночку;
  • предоставить подтверждающие документы о соответствии вашего бизнеса условиям программы после отбора.
Автор: Сергій Зятюк