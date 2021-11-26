Принять участие могут предприятия, официально зарегистрированные как ФЛП или юридическое лицо. Вместе с тем к претендентам есть несколько важных требований.
На тему Как организовать промокампанию на раз-два-три: легко, быстро, точно
Что известно об инициативе
Предпринимателям, которые пройдут отбор, помогут:
- создать маркетинговую стратегию, содержащую анализ рынка и конкурентов, план развития компетенций, метрики и инструменты для онлайн-продаж и тому подобное;
- провести ребрендинг;
- разработать веб-сайт и оптимизировать социальные сети;
- подготовить эффективный текстовый и визуальный контент;
- сформировать промобюджет и запустить промокампанию.
Требования к участникам
Чтобы принять участие в отборе, предприятия должны отвечать следующим критериям:
- бизнес работает на территории Украины (при этом может вести деятельность за границей);
- запущенное как минимум в начале 2019 года;
- является прибыльным и может предоставить финансовую отчетность и информацию о проданных в этом году товарах или услугах;
- готово дать отзыв об эффективности программы через три месяца после участия.
Портрет потенциального участника программы / Скриншот сайта Минцифры
В целом программа ориентирована на малые и средние предприятия, которые вышли в ноль благодаря бизнес-модели, однако застряли в развитии из-за отсутствия четкой стратегии, ограниченного использования цифровых каналов продаж, проблем с позиционированием бренда и тому подобное.
Интересно Больше, чем контрабанда: сколько ущерба государственному бюджету наносят зарплаты в конвертах
Как принять участие
- заполнить анкету участника проекта;
- описать свое видение развития онлайн-продаж и указать, чего не хватает для запуска стратегии в одиночку;
- предоставить подтверждающие документы о соответствии вашего бизнеса условиям программы после отбора.