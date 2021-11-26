Принять участие могут предприятия, официально зарегистрированные как ФЛП или юридическое лицо. Вместе с тем к претендентам есть несколько важных требований.

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Что известно об инициативе

Предпринимателям, которые пройдут отбор, помогут :

создать маркетинговую стратегию, содержащую анализ рынка и конкурентов, план развития компетенций, метрики и инструменты для онлайн-продаж и тому подобное;

провести ребрендинг;

разработать веб-сайт и оптимизировать социальные сети;

подготовить эффективный текстовый и визуальный контент;

сформировать промобюджет и запустить промокампанию.

Требования к участникам

Чтобы принять участие в отборе, предприятия должны отвечать следующим критериям :

бизнес работает на территории Украины (при этом может вести деятельность за границей);

запущенное как минимум в начале 2019 года;

является прибыльным и может предоставить финансовую отчетность и информацию о проданных в этом году товарах или услугах;

готово дать отзыв об эффективности программы через три месяца после участия.

Портрет потенциального участника программы / Скриншот сайта Минцифры

В целом программа ориентирована на малые и средние предприятия, которые вышли в ноль благодаря бизнес-модели, однако застряли в развитии из-за отсутствия четкой стратегии , ограниченного использования цифровых каналов продаж, проблем с позиционированием бренда и тому подобное.

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Как принять участие