Как предприниматели оценивают налоговую систему Украины

Европейская Бизнес Ассоциация попросила бизнес оценить качество налогового законодательства и обслуживания, состояние администрирования налогов и фискальное давление в Украине.

В 2021 году налоговый индекс впервые за 10 лет стал нейтральным – набрал 3 балла из 5 возможных. В прошлом году показатель составил 2,9 балла.

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Как украинский бизнес оценивает налоговый режим

Фискальное давление

В сравнении с 2020 годом оценка фискального давления в этом году улучшилась, набрав 3,63 балла из 5. Вдвое увеличилось количество респондентов, которые не заметили никаких проявлений давления на свою компанию (36%), а 14% сообщили, что фискальное давление отсутствовало.

В целом 19% опрошенных отметили, что определенным образом испытывали фискальное давление (против 32% в прошлом году). Среди наиболее распространенных методов – необоснованная трактовка налогового законодательства органами контроля и информационные запросы.

Качество налогового законодательства

Эта составляющая индекса получила самую низкую оценку – 2,71 балла из 5. Треть опрошенных не довольны качеством налогового законодательства. Впрочем, 65% респондентов оценивают законы удовлетворительно, а 5% считают их качественными.

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Администрирование налогов

Лишь 8% опрошенных считают администрирование налогов и подготовку отчетности легкой процедурой.

28% убеждены, что процесс обременителен.

64% оценивают администрирование удовлетворительно.

По результатам исследования, больше всего бизнесу мешает то, что государство поспешно вводит новые правила, однако не дает достаточно времени на адаптацию.

Качество обслуживания

Количество респондентов, удовлетворенных качеством налогового обслуживания, уменьшилось с 24% до 18%. Вместе с тем 20% предпринимателей полностью не удовлетворены работой налоговиков. 61% считает эту составляющую индекса удовлетворительной.