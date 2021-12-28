В 2021 году налоговый индекс впервые за 10 лет стал нейтральным – набрал 3 балла из 5 возможных. В прошлом году показатель составил 2,9 балла.

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Фискальное давление

В сравнении с 2020 годом оценка фискального давления в этом году улучшилась, набрав 3,63 балла из 5 . Вдвое увеличилось количество респондентов, которые не заметили никаких проявлений давления на свою компанию (36%), а 14% сообщили, что фискальное давление отсутствовало.

В целом 19% опрошенных отметили, что определенным образом испытывали фискальное давление (против 32% в прошлом году). Среди наиболее распространенных методов – необоснованная трактовка налогового законодательства органами контроля и информационные запросы.

Качество налогового законодательства

Эта составляющая индекса получила самую низкую оценку – 2,71 балла из 5 . Треть опрошенных не довольны качеством налогового законодательства. Впрочем, 65% респондентов оценивают законы удовлетворительно, а 5% считают их качественными.

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Администрирование налогов

Лишь 8% опрошенных считают администрирование налогов и подготовку отчетности легкой процедурой.

28% убеждены, что процесс обременителен.

64% оценивают администрирование удовлетворительно.

По результатам исследования, больше всего бизнесу мешает то, что государство поспешно вводит новые правила , однако не дает достаточно времени на адаптацию.

Качество обслуживания