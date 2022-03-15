Предприниматели будут платить всего 2% от оборота: Совет одобрил налоговые льготы на время войны

В Украине был создан новый законопроект по работе и помощи бизнесу во время войны. В частности депутаты 15 марта утвердили новые налоговые льготы для предпринимателей.

Верховная Рада одобрила законопроект №7137-д, который поможет поддержать бизнес и население в условиях войны. За него проголосовали 240 нардепов.

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Этим документом отменяется налогообложение горючего и введение льготного режима для предпринимателей. Теперь они будут платить всего 2% от оборота.

Все предприятия с годовым оборотом до 10 миллиардов гривен будут уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% и освобождены от налога на прибыль, НДС и других платежей. Действуют такие правила только во время военного и чрезвычайного положения.



Зеленский заявил о налоговой реформе / Инфографика 24 канала

Владимир Зеленский заявил, что Кабмин согласовал пакет решений для поддержки нашей экономики. В частности, правительство отменил все проверки для бизнесов.

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