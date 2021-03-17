Украинский предприниматель Эдуард Водопьянов еще в 2019 году заключил пари. Он заверил, что за год его ютуб-канал о предпринимательстве достигнет определенной отметки. Если проиграет – пожертвует свое авто на IT-образование. Так и произошло.

Уже в 2021 году он выставил машину на продажу, а также запустил грант для обучения 44 студентов.

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Заключил пари с собой

В Водопьянова была мечта поехать в США, чтобы изучить культуру стартапов. В 2019 году он 1,5 месяца провел в Кремниевой долине. На форуме Synergy, который проходил в Лос-Анджелесе, он поспорил сам с собой.

Прямо на сцене он пообещал работать над своим ютуб-каналом. Если количество подписчиков не дойдет 100 тысяч – продаст свой автомобиль BMW 528i.



Украинский предприниматель Эдуард Водопьянов / Коллаж 24 канала

Предприниматель за год снял и опубликовал на канале 20 роликов о бизнесе IT, но канал не развивался так стремительно, как хотелось Водопьянову. Ровно через год, 1 ноября 2020 года, количество подписчиков достигло только 2 тысяч. Поэтому предпринимателю пришлось выполнять обещание.

Он выставил свой автомобиль на продажу – оценил его в 20 тысяч долларов. Водопьянов еще не продал автомобиль, но оплачивает IT-курсы студентам в эквиваленте его стоимости.

Условия гранта

44 студента могут изучить одну из профессий:

Frontend Developer (12 мест);

Java Developer (12 мест);

Web Designer (20 мест).

Курсы будут доступны в 3 школах:

Projector;

Main Academy;

Foxminded.

Есть 2 условия для кандидатов

Надо понимать особенности профессии, которую хотите изучить. Быть готовым ежедневно тратить по 1,5 – 2 часа на выполнение домашнего задания.

Справка. Подавать заявки можно на сайте гранта до 31 марта 2021 года. После представления всех заявок отберут 44 лучших кандидатов. Список опубликуют 5 апреля 2021 года.