Проиграл пари: украинский предприниматель продаст машину и оплатит IT-курсы желающим
Украинский предприниматель Эдуард Водопьянов еще в 2019 году заключил пари. Он заверил, что за год его ютуб-канал о предпринимательстве достигнет определенной отметки. Если проиграет – пожертвует свое авто на IT-образование. Так и произошло.
Источник:Ain
Уже в 2021 году он выставил машину на продажу, а также запустил грант для обучения 44 студентов.
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Заключил пари с собой
В Водопьянова была мечта поехать в США, чтобы изучить культуру стартапов. В 2019 году он 1,5 месяца провел в Кремниевой долине. На форуме Synergy, который проходил в Лос-Анджелесе, он поспорил сам с собой.
Прямо на сцене он пообещал работать над своим ютуб-каналом. Если количество подписчиков не дойдет 100 тысяч – продаст свой автомобиль BMW 528i.
Украинский предприниматель Эдуард Водопьянов / Коллаж 24 канала
Предприниматель за год снял и опубликовал на канале 20 роликов о бизнесе IT, но канал не развивался так стремительно, как хотелось Водопьянову. Ровно через год, 1 ноября 2020 года, количество подписчиков достигло только 2 тысяч. Поэтому предпринимателю пришлось выполнять обещание.
Он выставил свой автомобиль на продажу – оценил его в 20 тысяч долларов. Водопьянов еще не продал автомобиль, но оплачивает IT-курсы студентам в эквиваленте его стоимости.
Условия гранта
44 студента могут изучить одну из профессий:
- Frontend Developer (12 мест);
- Java Developer (12 мест);
- Web Designer (20 мест).
Курсы будут доступны в 3 школах:
- Projector;
- Main Academy;
- Foxminded.
Есть 2 условия для кандидатов
- Надо понимать особенности профессии, которую хотите изучить.
- Быть готовым ежедневно тратить по 1,5 – 2 часа на выполнение домашнего задания.
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