При чем тут сексуальный преступник
Ни Билл, ни Мелинда пока не раскрыли официальной причины раскола. Однако есть информация о том, что Мелинда была расстроена из-за связи своего мужа с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.
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Источники сообщили, что дружба Билла с Эпштейном беспокоит Мелинду Гейтс.
Пара встретилась с Эпштейном в Нью-Йорке в его особняке на Верхнем Ист-Сайде в сентябре 2013 года. Вскоре после встречи Мелинда рассказала друзьям о своем дискомфорт во время встречи.
Несколько человек, близких к паре, сказали, что она "разъяренная" из-за отношений мужа с Эпштейном.
Что известно о Джеффри Эпштейне?Это миллиардер, которого признали сутенером, педофилом и близким другом Трампа. Его обвиняли в торговле людьми и сексуальной эксплуатации. Как выяснили правоохранители, в 2002 – 2005 годах он в своем особняке добивался несовершеннолетних девушек, применяя насилие и шантаж.
Эпштейн умер в возрасте 66 лет под стражей. Он неоднократно в тюрьме делал попытку самоубийства.
Развод Гейтсов: что известно
- О разводе Билл Гейтс сообщил 3 мая. Пара заявила, что их брак безвозвратно разбит.
- В твиттере Билл заявил, что они планируют продолжать совместную работу над совместным фондом.
- Пара прожила в браке 27 лет, у них есть 3 детей: 2 дочери и сын.
- В день объявление о разводе Билл передал Мелинде акции 2 крупнейших компаний в Мексике.