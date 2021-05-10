При чем тут сексуальный преступник

Ни Билл, ни Мелинда пока не раскрыли официальной причины раскола. Однако есть информация о том, что Мелинда была расстроена из-за связи своего мужа с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

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Источники сообщили, что дружба Билла с Эпштейном беспокоит Мелинду Гейтс.

Пара встретилась с Эпштейном в Нью-Йорке в его особняке на Верхнем Ист-Сайде в сентябре 2013 года. Вскоре после встречи Мелинда рассказала друзьям о своем дискомфорт во время встречи.

Несколько человек, близких к паре, сказали, что она "разъяренная" из-за отношений мужа с Эпштейном.

Что известно о Джеффри Эпштейне? Это миллиардер, которого признали сутенером, педофилом и близким другом Трампа. Его обвиняли в торговле людьми и сексуальной эксплуатации. Как выяснили правоохранители, в 2002 – 2005 годах он в своем особняке добивался несовершеннолетних девушек, применяя насилие и шантаж.



Эпштейн умер в возрасте 66 лет под стражей. Он неоднократно в тюрьме делал попытку самоубийства.

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