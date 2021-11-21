К празднованию Нового года приобщаются почти все: как частные лица, так и компании. Так, выбрав правильную стратегию, можно получить гигантский охват аудитории. О 5 перспективных бизнес-идеях на зимние праздники – далее в материале.

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1. Тематический хендмейд

Новогоднее настроение без праздничных украшений представить сложно. Люди пытаются окружить себя красивыми вещами, создающими атмосферу праздника. Стандартные пластиковые игрушки и китайские разноцветные фонарики за столько лет уже надоели многим , поэтому каждый стремится сделать празднование уникальным благодаря оригинальным украшениям.

Изделия ручной работы выгодно выделяются на фоне товаров из масс-маркета, так что если любите заниматься рукоделием, вы с легкостью можете превратить свои умения в прибыльный и востребованный бизнес.

Тематика позволяет включить полет фантазии, поэтому предлагаем вам ознакомиться с самыми популярными направлениями:

рождественские носки;

чехлы на подушки;

украшения в виде новогоднего печенья;

елочные игрушки из бумаги;

оригинальные открытки;

новогодние венки и тому подобное.

Расходы на такой бизнес минимальны – в цену готового товара следует заложить расходы на материалы и ваше драгоценное время.

Праздничный хендмейд / Фото Unsplash

2. Декоративные свечи

Свечи, в отличие от искусственных огоньков, пробуждают у людей особые эмоции. Кроме эстетической ценности, такие изделия могут иметь и чувственную – ароматы, которые создадут праздничное настроение даже у самых больших скептиков Рождества или Нового года. Люди готовы платить за эмоции счастья не только на праздники, так что такой бизнес можно продолжать и после Нового года.

Сейчас популярны свечи с цветным пламенем. В отличие от обычных парафиновых, в них добавляют расплавы разных солей. Если удастся договориться с 5 – 6 торговыми точками, которым вы будете регулярно поставлять товар, то прибыль с такого бизнеса может достигать около 1 тысячи долларов в месяц.

Бизнес на свечах / Фото Unsplash

3. Новогодние костюмы

Если вы умеете и любите шить, не стоит исключать идею создания новогодних костюмов. Здесь можно выбрать из нескольких направлений:

детские костюмы;

костюмы для корпоративов;

для домашних животных;

для новогодних вечеринок взрослых.

Советуем сделать ставку на мелкие изделия , в частности, украшения или костюмы для животных, ведь они требуют мало времени и смогут принести больше прибыли.

Костюмы для домашних питомцев / Фото Unsplash

4. Письма от Деда Мороза

Все родители хотят сделать празднования Нового года и Рождества для своих детей неповторимыми и незабываемыми. Сегодня существует множество возможностей оригинально поздравить малышей, а один из самых популярных вариантов – именное письмо от Николая или Санта Клауса.

Задача состоит в изготовлении ярких и оригинальных писем в специальных конвертах. Кроме того, к ним можно добавить немного вкусностей. В течение праздничных дней на таком бизнесе можно заработать несколько тысяч гривен в зависимости от наполнения именных посылок.

Именные открытки от Деда Мороза / Фото Unsplash

5. Аренда жилья

Если у вас есть свободная недвижимость, то не сдать ее в аренду на Новый год – это очевидная потеря хорошей прибыли. Желая провести вечер в приятной компании и за общим столом с друзьями, люди платят втрое большую стоимость в праздничные дни, чем обычно.

Если собственной недвижимости у вас нет, то можно попытаться стать посредником . Искать потенциальных клиентов следует не позже начала декабря. Предлагая услуги посредника можно запросить около 20% от стоимости сделки аренды.