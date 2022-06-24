Правительство запускает еще три программы грантов для перерабатывающей отрасли и IT: кто и сколько сможет получить

Недавно правительство утвердило три программы безвозвратной грантовой поддержки бизнеса в рамках новой инициативы "єРобота". Сегодня, 24 июня, Кабмин добавил к ним еще три новых проекта.

Об условиях участия в новых программах рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства. 24 канал передает детали.

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Шмигаль о новых программах поддержки украинского бизнеса

Глава украинского правительства Денис Шмигаль подчеркнул, что главная задача здесь и сейчас для всех – это приближать победу Украины в войне против России. Новая экономическая политика при этом является важным элементом для достижения такого результата.

Чиновник подчеркнул, что правительство уже приняло документы о запуске программы "єРобота", и теперь запускает еще три новых программы поддержки открытия украинцами собственного бизнеса в ее рамках. Они направлены на создание новых рабочих мест, увеличение доходов граждан и развитие украинской экономики.

Гранты для перерабатывающих предприятий

Первой из перечня новых грантовых программ является безвозвратное финансирование создания и развития перерабатывающих предприятий. Это может быть бизнес, в частности, в следующих областях:

деревообработка;

мебельное производство;

металлообработка;

агропереработка;

производство строительных материалов и т.п.

Государство предоставит до 8 миллионов гривен помощи тем, кто уже имеет бизнес в сфере переработки или хочет запустить новые проекты. Грант можно будет потратить на приобретение оборудования. Главные требования к получателям – создание не менее 25 новых рабочих мест и уплата налогов,

– объяснил Шмигаль.

Кстати, люди, желающие получить такой грант, должны презентовать рабочую идею, четкий бизнес-план, а также привлечь и собственные средства на свое дело. Для первых заявителей собственный взнос должен составить 30%. Кроме того, здесь есть возможность получить доступный кредит по программе "5-7-9" в размере до 16 миллионов гривен.

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Программа для специалистов по IT-сектору

Следующая программа может быть интересна для представителей сферы IT и стартаперов в области высоких технологий. Правительство предлагает от 750 тысяч до 3,5 миллиона гривен украинским стартапам. Администрировать программу будет государственный Украинский фонд стартапов, используя собственный опыт. Перечень главных требований к претендентам на финансирование при этом краткий:

создание не менее 5 рабочих мест;

акцент на разработке именно новых технологий и решений.

Украина – это страна, имеющая живую инновационную среду, страна, где есть огромный потенциал для инновационного бизнеса. Нам очень важно сохранить такую экономическую состоятельность нашего государства,

– подчеркнул премьер-министр.

Обучение IT-специалистов

Последняя утвержденная 23 июня программа называется "Старт в IT". Она предусматривает стипендии в размере до 30 тысяч гривен на обучение и получение навыков в IT-сфере по следующим направлениям:

младший разработчик;

дата-аналитик;

графический дизайнер.

Важно, что средства в рамках этой программы могут быть потрачены исключительно на оплату школы или курсов, которые определит Министерство цифровой трансформации. Планируется, что таким образом государство позволит начать карьеру в IT 60 тысячам украинцев. При этом бюджет программы составляет 1,8 миллиарда гривен.

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Отмечается, что эта программа создана не для студентов и не для готовых IT-специалистов, а для людей, имеющих предыдущий опыт работы, впрочем, сейчас, например, потеряли место работы и хотят овладеть новыми навыками.

Мы хотим, чтобы люди оставались жить и работать в Украине, видели здесь возможности и перспективы. Именно на это и направлена программа "єРобота". Постепенно в приложении Дія появятся возможность и детали, как отправиться на каждый из этих грантовых проектов – все будет удобно, быстро и прозрачно,

– подытожил Шмигаль.

Добавим, что премьер подчеркнул важность поддержать украинский бизнес в условиях войны, ведь это означает поддержку украинской экономики и армии. Поэтому должностное лицо призвал всех покупать именно украинские товары, использовать украинские материалы и предоставлять приоритет украинской продукции и торговым сетям.

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