Правительство внедряет новый проект грантовой поддержки бизнеса: кто и на что сможет получить деньги

Правительство начинает внедрять новый крупный проект грантовой безвозвратной поддержки новых бизнесов. Украинцы, желающие запустить новый бизнес, смогут получить гранты.

Сегодня, 21 июня, правительство утвердило три программы грантового финансирования. Еще три программы одобрят в ближайшее время.

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Важный акцент всех этих программ – создание новых рабочих мест и возможность онлайн-формирования заявления на получение гранта. Все эти программы объединили под общим названием "єРобота".

В общей сложности на эти 3 программы проекта "єРобота" государство выделит 16 миллиардов гривен. Часть средств для поддержки бизнеса выделят иностранные партнеры.

Одним из центральных элементов стратегии станет поддержка малого и среднего бизнеса. Мы уже снизили налоги, дали возможность получать кредиты под 0%, ввели декларативный принцип работы по лицензиям, отменили большинство проверок. Теперь Правительство начинает внедрять новый крупный проект грантовой безвозвратной поддержки новых бизнесов,

– заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Украинцы смогут получить до 250 тысяч гривен на развитие бизнеса

В рамках новой правительственной программы "єРобота" украинцы, желающие запустить новый бизнес, смогут получить безвозвратные гранты в размере до 250 тысяч гривен.

Любой украинец, который не работает на других предприятиях, не ведет другой бизнес, имеет бизнес-план и твердые намерения начать собственное дело может рассчитывать на поддержку государства. В целом государство планирует выдать 20 тысяч грантов в год на запуск любого микробизнеса, как пошив одежды и обуви, химчистка, сервисный или ремонтный центр, СТО, монтажные работы и т.д. Соответственно, бюджет программы в год – 5 миллиардов гривен.

Для получения гранта нужно будет подать заявку через портал Дія или отделение "Ощадбанка", добавив в заявку бизнес-план. В течение 10 рабочих дней эксперты Ощадбанка и Государственного центра занятости проведут оценку проекта, и грантовые средства будут перечислены на ваш счет, если он будет отвечать требованиям программы.

Важно учесть, что государство предоставляет грант не наличными, а на отдельный банковский счет. С этого счета можно будет купить оборудование, сырье, материалы, закупить инструменты и частично оплатить аренду. Но потратить эти средства по нецелевому назначению не получится, поскольку банк будет контролировать соответствие платежей утвержденному бизнес-плану.

Дополнительно новые предприниматели смогут получить дешевый кредит по программе "5-7-9" в размере до 2,5 миллиона гривен. Это средства для строительства или реконструкции помещений, для приобретения дополнительного оборудования, финансирования оборотного капитала.

Мы даем возможность каждому, кто готов создать новый бизнес, новые рабочие места в Украине, сделать это сейчас. Мы верим в то, что малый и средний бизнес – основа успешной страны. И эту веру и философию мы закладываем в нашу новую программу,

– подчеркнул Шмигаль.

Две следующие программы безвозвратных грантов касаются аграрной сферы

Еще 2 программы безвозвратных грантов настроены на развитие аграрной сферы. Это создание садов и теплиц.

По программе частичной компенсации стоимости создания теплиц размер гранта – от 5 до 7 миллионов гривен. Ожидаемое количество грантов – 3 тысячи в год. Общий бюджет программы – 7 миллиардов гривен.

Участниками программы могут быть как частные предприниматели, так и аграрные компании и фермерские хозяйства, имеющие в собственности или аренде землю сроком не менее 25 лет.

Денежные средства от гранта можно будет потратить на непосредственное строительство комплекса, закупку технического оборудования для его работы, закупку посевного материала и удобрений. Учитывая, что сумма гранта по этой программе значительно выше, вводится принцип софинансирования. Для первой тысячи участников 70% стоимости проекта финансирует государство, а 30% – сам предприниматель.

Для того чтобы получить грант, нужно тоже подать заявку через портал Дія или уполномоченный банк. Ключевое требование – трудоустройство рабочих и уплата налогов.

Ожидается, что эта программа будет действительно успешной, ведь создание новых тепличных комплексов для выращивания овощей и фруктов будет способствовать увеличению экспорта и насыщению украинского рынка качественными продуктами.

Последняя программа – поддержка садоводства

Последняя программа, утвержденная ныне правительством, это гранты в поддержку садоводства, ягодничества и виноградарства. Речь идет о частичной компенсации стоимости садов. Государство будет давать от 300 до 400 тысяч гривен на 1 гектар садов. Это около 70% от средней стоимости высадки.

Ожидаемое количество грантов будет идти не по количеству предприятий, а по площади насаждений. Сейчас речь идет о грантах для высадки 10 тысяч гектаров новых садов. Общий бюджет программы – 4 миллиарда гривен. Равно как и с теплицами, получатели грантов должны иметь либо собственную землю, либо землю в пользовании по меньшей мере на 25 лет.

Проект вашего сада может быть от 1 до 25 гектаров. Средства также будут предоставляться не наличными, а на банковский счет для прозрачной закупки саженцев, оборудования, систем полива, удобрений и т.д.

В ближайшее время Правительство утвердит программы безвозвратной грантовой поддержки в сфере переработки и IT-сфер.

Сферу занятости также реформируют

Вместе с запуском программы грантового финансирования для создания новых бизнесов правительство запускает реформу всей сферы занятости. Правительство утвердит документ, предусматривающий, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут вовлечены в общественно полезные работы .

. Это может быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы. Что именно нужно делать в каждом конкретном регионе – будут определять местные власти.

Этот труд будет оплачиваться в размере минимальной зарплаты.

Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта,

– объяснили в правительстве.

Заметим, что статус и выплаты по безработице теперь теряются, если человек находится за границей более 30 дней во время военного положения.

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