Правительство упрощает процесс открытия бизнеса, – Премьер-министр Украины

Для содействия развитию бизнеса в Украине Правительство запускает экспериментальный проект, благодаря которому получить разрешительные документы для ведения предпринимательской деятельности можно будет в одном "окне" через Портал Дія.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания Правительства 4 августа.

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Услуга "е-Предприниматель" должна упростить жизнь бизнесу

Премьер-министр отметил, что сейчас для полноценной работы бизнеса необходимо пройти ряд инстанций и получить различные разрешительные документы. Такие вещи, по его словам, затрудняют работу тысячам предпринимателей.

Чтобы упростить прохождение процедур, Кабинет Министров поддержал решение о порядке предоставления комплексной электронной услуги "е-Предприниматель".

Благодаря этому на Портале Дія можно будет пройти государственную регистрацию бизнеса (регистрация ФЛП, ООО), зарегистрироваться в налоговой (стать плательщиком единого налога или плательщиком НДС), или получить различного рода лицензии. Например, на розничную или оптовую торговлю товарами,

– отметил глава правительства.

По словам Дениса Шмыгаля, запуск соответствующего экспериментального проекта планируется в течение 2 лет.

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Цифровые услуги экономят время и ресурсы бизнеса

Премьер-министр подчеркнул, что именно благодаря цифровым услугам уменьшается время и ресурсы, которые бизнес тратит на взаимодействие с государством.

У Правительства есть системная дорожная карта по дерегуляции, чтобы Украина могла попасть в ТОП-30 рейтинга Doing Business. Конечно, этот рейтинг не является самоцелью, но он демонстрирует правильный вектор и динамику движения по упрощению работы для бизнеса. Государственная регуляторная служба должна в этом процессе играть одну из главных ролей на всех этапах работы,

– отметил Денис Шмыгаль.

Он добавил, что правительство передает Государственной регуляторной службе полномочия по мониторингу выполнения правительственного плана по дерегуляции предпринимательской деятельности.

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