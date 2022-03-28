Правительство решило активнее эвакуировать предприятия на запад Украины

Кабмин издал распоряжение, которым утвердил план неотложных мер по перемещению предприятий, которым нужно на запад Украины. Речь идет о тех, где сейчас идут активные боевые действия или есть их опасность.

Алгоритм действий от правительства следует выполнить до конца марта. План включает определенные пункты, сообщает 24 канал.

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Что предлагает Кабмин

В первую очередь хотят определить, сколько предприятий нуждаются в размещении на безопасной территории.

Соответственно тогда нужно определить, сколько есть свободных производственных площадей для использования и создать единую базу данных.

Тогда подготовить предложения по упрощению порядка передачи в аренду государственного и коммунального имущества.

В дальнейшем нужно:

Способствовать оперативному выделению подвижного состава железных дорог для перевозки производственного оборудования предприятий, в частности, по представлению областных военных администраций.

Разработать механизм возмещения стоимости перевозки имущества предприятий и утверждение тарифов на перевозку Укрпочтой без отдельных смет.

Обеспечение оперативного подключения производственных мощностей перемещенных предприятий к коммуникациям.

Проработать вопросы компенсации предприятиям за подключение к электричеству.

Решить перенос срока уплаты процентов по кредитам или займам, которые предоставили украинские банки перемещенным предприятиям, чтобы они смогли возобновить производство.

Проработать возможности формирования заказа для военно-промышленного комплекса, а также решить вопросы критического импорта отдельных товаров.

Упростить процедуры предоставления или передачи земельных участков для размещения производственных мощностей предприятий.

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