Алгоритм действий от правительства следует выполнить до конца марта. План включает определенные пункты, сообщает 24 канал.
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Что предлагает Кабмин
В первую очередь хотят определить, сколько предприятий нуждаются в размещении на безопасной территории.
Соответственно тогда нужно определить, сколько есть свободных производственных площадей для использования и создать единую базу данных.
Тогда подготовить предложения по упрощению порядка передачи в аренду государственного и коммунального имущества.
В дальнейшем нужно:
- Способствовать оперативному выделению подвижного состава железных дорог для перевозки производственного оборудования предприятий, в частности, по представлению областных военных администраций.
- Разработать механизм возмещения стоимости перевозки имущества предприятий и утверждение тарифов на перевозку Укрпочтой без отдельных смет.
- Обеспечение оперативного подключения производственных мощностей перемещенных предприятий к коммуникациям.
- Проработать вопросы компенсации предприятиям за подключение к электричеству.
- Решить перенос срока уплаты процентов по кредитам или займам, которые предоставили украинские банки перемещенным предприятиям, чтобы они смогли возобновить производство.
- Проработать возможности формирования заказа для военно-промышленного комплекса, а также решить вопросы критического импорта отдельных товаров.
- Упростить процедуры предоставления или передачи земельных участков для размещения производственных мощностей предприятий.
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