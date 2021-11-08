Бухгалтерия может быть простой, если знать, как правильно с ней работать. СЕО приложения Fairo Елена Хлонь делится советами, как правильно ФЛП вести финансовый учет.

Обратите внимание Бумаги прочь: зачем бизнесу электронный документооборот

Все бухгалтерские и налоговые процессы ФЛП можно условно разделить на 5 пунктов:

учет доходов;

сбор и хранение документов;

уплата налогов;

подача отчетности;

мониторинг изменений в законодательстве.

Учет доходов

С 1 января 2021 года ФЛП не вынуждены вести учет доходов в специальной книге. Самозанятые могут делать это в любой удобной для них форме – бумажной или электронной. Современные предприниматели в основном предпочитают последний вариант.

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Избежать учета доходов для ФЛП невозможно: необходимо без ошибок подать отчетность в налоговую и всегда иметь возможность подтвердить цифры в случае проверки. Елена Хлонь СЕО приложения Fairo

Сбор и хранение документации

Первичная документация – это важные документы, необходимые для подготовки, проверки и аудита финансовой отчетности организации или ФЛП. Налогоплательщики не могут формировать показатели налоговой отчетности и таможенных деклараций на основе данных, не подтвержденных первичными документами.

Если ФЛП получает оплату наличными, то его "первичкой" могут быть:

товарные чеки;

фискальные чеки РРО;

расчетные квитанции;

счета-фактуры;

книга учета доходов;

банковские выписки со счетов;

акты принятия/передачи выполненных работ;

акты выполненных работ;

товарно-транспортные накладные;

другие виды накладных.

ФЛП, предоставляющие услуги и получающие оплату безналично, должны иметь банковские выписки. Однако счета-фактуры (инвойсы) тоже не будут лишними.

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Уплата налогов

Всех ФЛП объединяет не только жажда работать на себя, но и необходимость платить единый налог и единый социальный взнос. В зависимости от группы физического лица-предпринимателя сроки уплаты и размеры этих налогов варьируются, поэтому необходимо более подробно изучать условия собственной группы ФЛП.

Подача отчетности

Налоговая декларация – это своеобразная презентация деятельности ФЛП налоговой. В ней предприниматель указывает, сколько зарабатывает, и сколько налогов он уплатил/должен уплатить. Сегодня удобным методом подачи отчетности является электронный формат – через кабинет налогоплательщика .

Сроки подачи отчетности по единому налогу зависят, опять же, от группы ФЛП:

1 и 2 группы подают отчетность раз в год в течение 60 календарных дней с момента окончания отчетного периода;

3 группа обязана отчитываться ежеквартально.

Сроки подачи отчетности по единому социальному взносу для всех одинаковы – ежегодно в течение 40 календарных дней после окончания отчетного периода.

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Мониторинг изменений в законодательстве

На первый взгляд, систематическое отслеживание изменений в законодательстве может показаться сложным: постоянно появляются новые требования и правила. Однако сегодня всю необходимую информацию можно легко находить на специализированных сайтах, в СМИ или проверенных телеграмм-каналах, не прибегая к самостоятельному глубокому анализу каждого нововведения.