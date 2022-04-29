Поздно пить Borjomi: грузинская компания приостанавливает производство воды из-за санкций

Грузинская IDIS Borjomi 29 апреля заявила о прекращении работы двух своих заводов по разливу минеральной воды. Дело в том, что компания принадлежит российской "Альфа-групп", владельцы которой попали под санкции Запада.

В сообщении IDIS Borjomi Georgia говорится, что компания находится в сложной ситуации на фоне активных военных действий в Украине. Некоторые страны отказались покупать их минеральную воду, как отмечается в пресс-релизе, по "политическим причинам".

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В своем сообщении IDIS Borjomi сетует, что оказалась в непростой ситуации на основных рынках сбыта и имеет ограниченный доступ к банковским счетам. Из-за этого Borjomi потеряла возможность получать выручку в валюте и рассчитываться с кредиторами, поэтому и вынуждена прекратить производство на двух своих заводах в Грузии.

Надеемся, что вскоре ситуация улучшится, и у нас появится возможность возобновить работу заводов.

– говорится в сообщении IDIS Borjomi Georgia.

IDIS Borjomi Georgia существует с 2002 года. Компания экспортировала свою продукцию в более чем 40 стран мира. Однако с 2013 года контрольным пакетом акций грузинского бизнеса (60%) владеет российская "Альфа-групп".

После того, как российские оккупанты полномасштабно вторглись на территорию Украины, учредители "Альфа-групп" попали под санкции ЕС, США и Великобритании. Речь идет, в частности, о:

Михаиле Фридмане;

Петре Овене;

Германе Хане.

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