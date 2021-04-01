Часто люди работают, думая о сроках и дедлайнах. Пишут страницу за страницей, посещают постоянные встречи и думают, как порадовать рекламодателя. Однако из-за пандемии и дистанционной работы иногда довольно трудно найти в своей голове креативные идеи.

Секрет успешных

Чтобы не думать за постоянную рутину – стоит прислушаться к совету успешных людей. "Не время" – это тайна основателя Apple Стива Джобса и ученого Альберта Эйнштейна. Это искусство не делать ничего, кроме мышления.

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Журналист, писатель и спикер Стивен Котлер поделился понятием, которое называется "Не время". Если коротко – это отпуск от смартфонов и других ненужных действий. Стоит периодически просто ничего не делать.



Стивен Котлер / Фото flow-talks

Котлер сказал, что эта методика – это время для мечтаний и психологической дистанции. Она позволяет подсознанию находить отдаленные ассоциации между идеями.

Он также отметил, что очень важно периодически чувствовать себя одиноким. Также не стоит откладывать свои дела до критических сроков.

Давление заставляет мозг сосредоточиться на деталях, активизируя левое полушарие и блокируя ситуацию. В то же время при давлении мы часто испытываем стресс,

– сказал Котлер.

Этой практикой пользовались известные деятели

Методика "Не время" использовали еще великие деятели от Эйнштейна до Ницше. Они тратили значительное количество времени, не занимаясь ничем, кроме мышления.

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Стив Джобс был известен тем, что медлил со всем. Эксперты предположили, что именно это помогло ему достичь головокружительных высот в Apple.

Другие исполнительные директора наслаждаются прогулками или длинной дорогой на работу. В частности, таким образом отдыхают:

Маркус Виллиг с Bolt;

Сундар Пичай с Google;

Джефф Вайнер с LinkedIn.

Пандемия ударила по творчеству

Эксперт по электронной коммерции и генеральный директор Diff Agency Бен Крудо сказал, что по творчеству ударило время, когда люди работали дома.

В то же время добавил, что восстановить творчество может:

работа человека над психической и физической подготовкой;

времени, чтобы запланировать неструктурированные беседы с коллегами и менеджерами.

Несмотря на такой опыт известных людей, подумайте, действительно ли стоит вам заполнять пробел в графике. Возможно, сделайте паузу и не спешите просто подумать. Так есть шанс стать настоящим творческим гением.