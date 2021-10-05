Все больше покупок онлайн

По результатам исследования, покупки в Интернете является лучшим способом покупки для Украинской – 73 % опрошенных на этом отметили. К тому же такое поведение они хотят сохранить и после пандемии COVID.

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Результаты исследования Smart Shopper 2021 / Google Украина

Основные триггеры покупки различаются по категориям:

при покупке товаров потребительской электроники пользователи чаще всего хотят приобрести что-то новое;

в категории "Дом и сад" покупатели вообще хотят купить новый продукт на замену уже имеющегося;

в группе товаров "Мода" растет объем импульсивных покупок.

В общем по всем пунктам онлайн-покупки увеличились с 31 % в 2019 году до 36 % в 2021 году. Исследование Smart Shopper 2021 года свидетельствует, что количество онлайн-покупок выросла во всех возрастных категориях, особенно среди поколения Z (18–24) – до 43 %, и возрасте от 45 до 54 лет – также до 43 %.



Результаты исследования Smart Shopper 2021 / Google Украина

Интернет – лучший способ поиска информации

По данным исследования, сеть Интернет остается единственным, но самым лучшим способом поиска информации о товарах различных категорий. 79 % опрошенных пользователей рассказали, что искали информацию в сети перед тем, как совершить покупку. В частности, для поиска информации о товарах потребительской электроники использовали Интернет 94 % опрошенных.



Результаты исследования Smart Shopper 2021 / Google Украина

Также интересно, что 82 % опрошенных использовали сеть для поиска информации перед покупкой товаров потребительской электроники, 77 % – товаров для дома и сада и 55 % – товаров категории "Мода". Кроме этого, растет использование соцсетей в поиске информации о товарах.

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Результаты исследования Smart Shopper 2021 / Google Украина

По результатам исследования, основными причинами, почему украинцы выбирают покупки в интернете, – это цена и удобство. В то же время возможность увидеть товар перед покупкой – важная причина, почему 23 % опрошенных выбирают покупки режиме.



Результаты исследования Smart Shopper 2021 / Google Украина

В 2021 году 73 % украинский использовали смартфон для поиска информации о товарах.



Результаты исследования Smart Shopper 2021 / Google Украина

Исследование показывает, что украинцы все больше совершают онлайн-покупки, а не офлайн. Брендам и розничным продавцам важно сосредоточиться на правильной организации е-коммерции и е-коммуникабельности, чтобы продолжать привлекать потребителей и после пандемии. Таким образом, растет количество интернет-рекламы, которую пользователи активно потребляют.