Потеряли миллиарды долларов: 5 богачей, которые обеднели больше всех в 2021 году

В 2021 году 2 660 миллиардеров стали богаче примерно на 1,6 триллиона долларов. Однако были и те, кто существенно потерял свое состояние.

Больше всего в этом году обеднели китайские миллиардеры. Усиление давления коммунистического правительства на различные индустрии повлекло за собой стремительную распродажу акций, что снизило оценки стоимости китайских компаний на сотни миллиардов долларов.

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Кто потерял больше всего денег

Китайские миллиардеры, которые в 2020 году были первыми по уровню увеличения капитала, в этом году стали богаче всего на 4%. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составил 60%. Однако богачи Поднебесной не единственные, кто в этом году простился с большими суммами своего состояния.

1. Колин Чжэн Хуан

Китай40,2 миллиарда долларов22,4 миллиарда долларовплатформа онлайн-продаж Pinduoduo

Колин Чжэн Хуан в этом году потерял больше всего денег – состояние богача снизилось на 64%. Из-за давления китайского правительства, платформа Pinduoduo, основателем которой является Чжэн Хуан, потеряла свою доходность после массовых антимонопольных проверок со стороны провластных регуляторов. В ноябре акции Pinduoduo упали на 21%, после чего компания не смогла выполнить ожидания квартальной выручки.

Колин Чжэн Хуан / Фото Getty Images

2. Джек Ма

Китай21,4 миллиарда долларов37 миллиардов долларовгигант электронной коммерции Alibaba

Ма, ранее считавшийся самым богатым человеком Китая, на протяжении 2021 года почти не выходил на публику. Правительственные регуляторы приняли жесткие меры касательно его компании. Властные структуры сорвали в ноябре 2020 года выход на биржу Ant Group, финтех-подразделения Alibaba, которое оценивали в 35 миллиардов долларов.

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Затем власти нанесли удар непосредственно Alibaba, наложив на компанию в апреле 2021 года самый большой за всю историю антимонопольный штраф в размере 2,8 миллиарда долларов. Так, рыночная капитализация Alibaba за год упала более чем на 46%, что уменьшило состояние Джека Ма на 37%.

Джек Ма / Фото Getty Images

3. Хуй Ка Ян

Китай18 миллиардов долларов9,1 миллиарда долларовгигант недвижимости Evergrande

Миллиардер входит в список наиболее обедневших уже второй год подряд. Гигант недвижимости China Evergrande Group, основанный богачом, впервые в декабре объявил о невозможности выполнять долговые обязательства перед инвесторами, а 15 декабря его акции на Гонконгской бирже котировались по мизерной стоимости 0,19 доллара за штуку.

По информации СМИ, Хуй Ка Ян недавно был вынужден вложить в компанию 1 миллиард долларов собственного капитала, чтобы хоть как-то удержать ее на плаву. Сейчас он пытается реструктуризировать обязательства Evergrande на 300 миллиардов из-за потенциальной опасности усугубления кризиса на рынке недвижимости Китая.

Хуй Ка Ян / Фото Getty Images

4. Чжан Йон

Сингапур15,9 миллиарда долларов7,6 миллиарда долларовсеть ресторанов Haidilao

Основатель крупнейшей сети ресторанов Китая, имеющей представительства и в других азиатских странах, в течение 2021 года обеднел на 68%. Дело в том, что миллиардер пошел на значительный риск, и во время пандемии COVID-19 начал расширять сеть своих заведений почти до 1 600.

Из-за новых волн COVID-19 спрос на рестораны не достиг ожидаемого уровня. В ноябре компания объявила, что временно или навсегда закроет 300 своих заведений. Акции компании Haidilao из-за этого упали на 71%.

Чжан Йон / Фото Getty Images

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5. Тадаси Янай

Япония14 миллиардов долларов30,4 миллиарда долларовимперия одежды Fast Retailing

В этом году японский предприниматель потерял около трети своего состояния из-за того, что акции его токийской империи одежды Fast Retailing упали на 34%. Хотя доходы компании в целом увеличились, пандемия оказала негативное влияние на производственные мощности во Вьетнаме.

Кроме того, Fast Retailing потеряла большую часть инвесторов из-за партнерства с поставщиками в Мьянме, где военный переворот привел к жестоким беспорядкам. Саму же компанию обвинили в использовании на своих заводах принудительного труда несовершеннолетних.

Тадаси Янай / Фото Bloomberg