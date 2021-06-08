В коротком официальном заявлении от 7 июня Tesla поблагодарила Джерому Гильена за вклад в развитие компании и пожелала ему дальнейших успехов.

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Джером Гильен долгое время возглавлял автомобильное подразделение Tesla, а также руководил производственными программами Model S и Tesla Semi. Руководителем подразделения тяжелых грузовиков Гильен стал в марте этого года.

Что известно о Tesla Semi Электрическая грузовик, разрабатывается компанией Tesla, презентация которого состоялась 16 ноября 2017 года. Серийное производство грузовика Semi с электрической силовой установкой Tesla планирует начать в третьем квартале 2021 года. Кузов Semi будет выпускаться на заводе Tesla в городе Фримонт штата Калифорния, но окончательная сборка, как ожидается, будет организована на фабрике Tesla Gigafactory в штате Невада или Tesla Giga Austin в штате Техас – после завершения ее строительства. Подробности станут известны ближе к началу производства.

Причины увольнения не известны

Причину увольнения не было указано, в то же время лично Джером Гильен не ответил на просьбу СМИ прокомментировать это неожиданное решение.

Заметим, что в марте 2020 года, когда Джерома Гильена назначили на должность куратора подразделения тяжелых грузов Tesla, в сообщении компании подчеркивалось, что именно значительный опыт работы Джерома Гильена был предпосылкой его назначения на должность главы направления Tesla Semi

Смотрите видео презентацию Tesla Semi

Очередные потери Tesla

После сообщения об увольнении одного из четырех ключевых руководителей, акции Tesla потеряли в цене 0,8%.