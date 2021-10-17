Необходимо выделить время для обдумывания и прописывания этапов реализации эффективного плана рабочего процесса. О том, как это сделать – далее в материале.
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Шаг 1. Визуализируйте желаемый результат
Если вам не нравится то, как все устроено на работе, попробуйте выделить, что происходит не так, как нужно. Визуализируйте то, чего хотите достичь, и только тогда беритесь за планирование реформации рабочего процесса.
Шаг 2. Определите заинтересованных
Вероятно, вам понадобится поддержка коллег – сотрудников или подопечных, чтобы достичь желаемого. Спросите себя: "Кто бы еще хотел что-то изменить на работе и может принять участие в процессе реформации?". Не отвергайте возможности брейнсторминга.
Каждое предприятие – отдельный механизм, где каждый отвечает за его отдельные детали функционирования. Опыт и мнение других – отличная возможность улучшить то, что не нравится непосредственно вам.
Шаг 3. Выберите технологию
Ключевым компонентом эффективности любого рабочего процесса является объективность и последовательность. Их автоматизация может помочь достичь заданных целей. Задумайтесь над технологией, которую можно интегрировать для автоматизации процессов, в зависимости от вашей сферы занятости.
Шаг 4. Спрогнозируйте препятствия
Перед тем, как начать процесс реорганизации работы, спрогнозируйте препятствия, которые могут возникать на вашем пути. Задумайтесь, какие по вашему плану могут возникать изменения в человеческих или денежных ресурсах компании, с какими проблемами и недоразумениями могут столкнуться ваши коллеги? Анализируйте контекст, в котором вы хотите вводить изменения.
Шаг 5. Найдите возможности улучшения процесса
Каждая стратегия требует способов ее совершенствования. Со временем все меняется, и ваше положение на предприятии – тоже. Сосредоточьтесь на том, чтобы получить качественный результат, и научиться подстраиваться под обстоятельства, которые могут возникнуть.
Вместе с тем убедитесь, что ваш план является последовательным. Только тогда вам удастся достичь желаемого результата и выстроить на самом деле эффективный рабочий процесс.